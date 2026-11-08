Buzz Aldrin fue el segundo astronauta en caminar sobre la superficie lunar durante la misión Apollo 11, en julio de 1969.

Buzz Aldrin fue uno de los protagonistas de uno de los acontecimientos más importantes de la historia espacial: la llegada del ser humano a la Luna, en julio de 1969. Durante aquella misión, el astronauta estadounidense describió el paisaje lunar con una expresión que quedó asociada a su experiencia: “Magnífica desolación”.

Además de su papel en Apollo 11, Aldrin tiene otro vínculo con la cultura popular: su nombre inspiró a Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, la película de Disney y Pixar. El homenaje reconoce la trayectoria del astronauta, que fue el segundo hombre en caminar sobre la superficie lunar, después de Neil Armstrong.

Buzz Aldrin y la frase que pronunció al llegar a la superficie lunar

El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Eagle de Apollo 11 llegó al Mar de la Tranquilidad (una extensa llanura de origen volcánico situada en la superficie lunar). Neil Armstrong descendió primero y se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Unos minutos después, Aldrin se sumó a la caminata espacial.

Al contemplar el paisaje, el astronauta pronunció la frase “Magnífica desolación”. La NASA recoge esas palabras en sus registros históricos de la misión y las identifica como una de las expresiones que quedaron asociadas a la primera exploración tripulada de la Luna.

Armstrong y Aldrin permanecieron alrededor de dos horas y media fuera del módulo, durante las cuales tomaron fotografías y recogieron muestras de rocas y suelo lunar. La misión concluyó con el regreso de los tripulantes a la Tierra el 24 de julio de 1969.

El astronauta Buzz Aldrin fotografió su propia huella para permitir un estudio posterior de la capacidad de soporte del suelo lunar. Wikimedia Commons/ Buzz Aldrin

Apollo 11: la misión que convirtió a Buzz Aldrin en el segundo hombre en caminar sobre la Luna

La misión Apollo 11 fue el primer viaje espacial tripulado que consiguió llevar seres humanos a la superficie lunar y devolverlos sanos y salvos a la Tierra. La tripulación estaba integrada por Neil Armstrong, comandante; Michael Collins, piloto del módulo de mando; y Edwin “Buzz” Aldrin, piloto del módulo lunar.

El lanzamiento se realizó el 16 de julio de 1969 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Cuatro días después, Armstrong y Aldrin llegaron a la Luna, mientras Collins permaneció en órbita a bordo del módulo de mando Columbia.

Según la NASA, Aldrin fue el segundo ser humano en pisar la superficie lunar y completó una actividad extravehicular de aproximadamente dos horas y quince minutos. Antes de participar en Apollo 11, también había viajado al espacio en la misión Gemini XII.

Buzz Lightyear es uno de los personajes más reconocidos de la película de Disney y Pixar, estrenada en 1995. Wikimedia Commons/ Edo-biscuit

Por qué Buzz Lightyear lleva el nombre del astronauta de Apollo 11

El vínculo entre Buzz Aldrin y el universo de Disney se encuentra en el nombre de Buzz Lightyear, el guardián espacial de Toy Story. De acuerdo con D23, el sitio oficial de fans de Disney, los creadores de la película eligieron ese nombre en homenaje al astronauta estadounidense.

La publicación explica que el personaje tuvo inicialmente otro nombre de trabajo. Sin embargo, durante el desarrollo de la película, el equipo de Pixar decidió bautizarlo Buzz en referencia a Aldrin, quien había participado en la primera misión tripulada que llegó a la Luna.

El personaje también fue concebido como un juguete de acción con estética espacial. El director John Lasseter explicó que la idea combinaba referencias a figuras como G.I. Joe y al universo de Star Wars. Por eso, el homenaje a Aldrin se encuentra específicamente en el nombre del guardián espacial, no en una representación biográfica del astronauta.