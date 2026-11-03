El astronauta de la ESA Thomas Pesquet saluda a la cámara a 261 millas (unos 419 kilómetros) sobre el Sáhara Occidental mientras trabaja para completar la instalación del segundo panel solar desplegable en la estructura de soporte Port-6 de la Estación Espacial Internacional, el 25 de junio de 2021.

Observar la Tierra desde el espacio puede cambiar la perspectiva de quienes tienen la oportunidad de contemplarla desde fuera del planeta. Para el astronauta francés Thomas Pesquet, esa experiencia también despierta recuerdos y pensamientos sobre las personas que permanecen en la Tierra.

“Pienso en lo que estarán haciendo mis amigos y familiares en la Tierra, mientras les saco fotos desde el espacio”, escribió Pesquet en 2016, a través de sus redes sociales junto a una imagen de la capital francesa tomada desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Thomas Pesquet y la fotografía de París que tomó desde el espacio

La imagen fue capturada durante la misión Proxima, la novena misión de larga duración de un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA). Pesquet la publicó en diciembre de 2016 y acompañó la fotografía con una reflexión sobre la distancia que lo separaba de sus amigos y familiares.

El nombre de la misión hace referencia a Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, y sigue la tradición francesa de utilizar nombres de estrellas y constelaciones para identificar sus vuelos espaciales.

Durante los seis meses que permaneció en la Estación Espacial Internacional, Pesquet participó en alrededor de 50 experimentos científicos para la ESA y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia (CNES). También colaboró en investigaciones de los demás socios de la estación.

La misión formó parte de los planes de la agencia europea para utilizar las instalaciones en órbita terrestre como espacios de trabajo e investigación. Los conocimientos obtenidos también contribuirían a preparar futuras expediciones hacia otras regiones del sistema solar.

Fotografía de París, tomada desde el espacio en la expedición 50, el 28 de noviembre de 2016. Wikimedia Commons/ Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center

Quién es Thomas Pesquet: su formación y su trayectoria antes de llegar a la NASA

Thomas Pesquet nació el 27 de febrero de 1978 en Rouen, Francia. Se graduó en las clases preparatorias para las grandes escuelas francesas en el Lycée Pierre Corneille, en 1998. En 2001 obtuvo una maestría en la École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace, en Toulouse, con especialización en diseño y control de naves espaciales. También cursó parte de su formación en la École Polytechnique de Montréal, en Canadá.

Antes de convertirse en astronauta, trabajó como ingeniero en empresas y organismos vinculados con la industria espacial. Entre 2001 y 2002 estuvo en GMV, en Madrid, donde participó en misiones de teledetección. Posteriormente, entre 2002 y 2004, trabajó en la agencia espacial francesa como ingeniero de investigación en autonomía de misiones espaciales.

En 2006 se graduó en la escuela de vuelo de Air France y obtuvo la licencia de piloto de transporte aéreo. Comenzó a volar aviones Airbus A320 y, después de acumular más de 2300 horas de vuelo comercial, se convirtió en instructor de habilitación de tipo y de gestión de recursos de tripulación.

La ESA lo seleccionó como astronauta en mayo de 2009. Se incorporó a la agencia en septiembre de ese año y completó su formación básica en noviembre de 2010. Antes de viajar al espacio, recibió entrenamiento técnico y operativo en Europa, Rusia y Estados Unidos, además de participar en ejercicios de exploración en entornos subterráneos y submarinos.

El astronauta Thomas Pesquet, el 22 de septiembre de 2013. Wikimedia Commons/ DLR_de

Las dos misiones espaciales de Thomas Pesquet y sus récords en la Estación Internacional

Pesquet realizó su primer vuelo espacial el 17 de noviembre de 2016, cuando despegó rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Soyuz para participar en la misión Proxima. Allí trabajó como ingeniero de vuelo de las Expediciones 50 y 51.

Durante los 197 días que permaneció en órbita, participó en más de 50 experimentos científicos y realizó dos caminatas espaciales. Estas actividades incluyeron tareas de mantenimiento, como el reemplazo de baterías de un canal eléctrico y la reparación de una fuga en el sistema de refrigeración.

Su segundo viaje se produjo en 2021, durante la misión Alpha, a bordo de una nave Crew Dragon de SpaceX. Viajó junto con el astronauta japonés Akihiko Hoshide y los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur. Fue el primer europeo en llegar a la Estación Espacial Internacional en una Crew Dragon.

Durante esa expedición participó en investigaciones científicas y realizó cuatro caminatas espaciales para instalar nuevos paneles solares y modernizar el sistema eléctrico de la estación. Acumuló un total de 39 horas y 54 minutos de actividad extravehicular, una marca que la ESA destaca como récord europeo.

El 4 de octubre de 2021, poco antes de terminar la misión, se convirtió en el cuarto europeo y el primer francés en asumir el mando de la Estación Espacial Internacional. Regresó a la Tierra el 9 de noviembre de 2021, cuando la cápsula Crew Dragon Endeavour amerizó frente a la costa de Florida.

Tras completar sus misiones, Pesquet volvió al servicio activo del cuerpo de astronautas de la ESA. Entre sus actividades se encuentra pilotar el avión parabólico Airbus A310, utilizado para realizar experimentos en condiciones de ingravidez.