La misión MMX, liderada por Japón y con participación española, buscará traer a la Tierra las primeras muestras de Fobos en 2031.

La exploración de Marte acaba de dar un nuevo paso. La misión espacial Martian Moons eXploration (MMX), liderada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), despegó con éxito el 19 de octubre de 2026 desde el Centro Espacial de Tanegashima, en Japón, con un objetivo histórico: traer a la Tierra las primeras muestras recogidas directamente de Fobos, una de las dos lunas del planeta rojo.

El proyecto cuenta con participación española a través del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), que ha desarrollado componentes tecnológicos destinados a estudiar la composición de la superficie marciana. La misión prevé llegar a Marte en 2027 y regresar a la Tierra en 2031.

El lanzamiento se produjo a las 21:41 horas de España peninsular, a bordo de un cohete japonés H3. Tanto la Agencia Espacial Europea (ESA) como el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) han confirmado que la operación se completó con éxito.

El rover IDEFIX incorpora tecnología desarrollada en España para identificar minerales y compuestos químicos en la superficie de una luna marciana. NASA

¿Qué busca descubrir la misión espacial MMX en las lunas de Marte?

Uno de los principales objetivos de la misión MMX es resolver un misterio que lleva décadas desconcertando a los científicos: cómo se formaron Fobos y Deimos, las dos pequeñas lunas que orbitan alrededor de Marte.

Aunque estos cuerpos celestes acompañan al planeta rojo desde hace miles de millones de años y son un misterio para los humanos. Su origen continúa siendo objeto de debate científico. Actualmente, existen dos grandes hipótesis que intentan explicar su formación.

La primera plantea que Fobos y Deimos eran asteroides que quedaron atrapados por la gravedad de Marte. La segunda sostiene que surgieron a partir de los restos expulsados después de un enorme impacto contra el planeta.

Para intentar resolver esta incógnita, la misión estudiará ambos satélites y recogerá materiales directamente de la superficie de Fobos . Su posterior análisis en laboratorios terrestres permitirá buscar evidencias sobre su composición y formación.

Además de aportar respuestas sobre las lunas marcianas, los resultados podrían ayudar a comprender mejor los procesos que dieron forma al Sistema Solar primitivo.

El papel de España en la misión que explorará Fobos

La participación española se desarrolla a través del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), cuyos investigadores han trabajado en componentes especializados para el rover IDEFIX, el pequeño vehículo de exploración que recorrerá la superficie de Fobos.

La principal contribución tecnológica es una unidad láser diseñada para el instrumento RAX, un sistema de espectroscopía Raman capaz de identificar minerales y compuestos químicos sobre la superficie del satélite.

Este dispositivo destaca por su tamaño reducido y sus prestaciones técnicas. Según la información facilitada por el CSIC, pesa menos de 100 gramos, tiene unas dimensiones comparables a una caja de cerillas e incorpora dos canales láser para proporcionar redundancia.

Gracias a esta tecnología, los investigadores podrán estudiar la naturaleza de los materiales presentes en Fobos sin necesidad de trasladarlos previamente a la Tierra.

“Estas medidas permitirán comprender mejor la naturaleza de los materiales presentes en la luna marciana y aportar pistas fundamentales sobre su origen y evolución”, explica Olga Prieto-Ballesteros, investigadora del CAB y colíder de la ciencia del instrumento RAX, según recoge EFE.

La participación en MMX se suma a otras contribuciones españolas a la exploración planetaria, incluidas las misiones Curiosity, Perseverance y Rosalind Franklin.

¿Cuándo llegará a Marte y cuándo regresarán las primeras muestras de Fobos?

Los científicos esperan que las muestras de Fobos permitan aclarar si las lunas de Marte son asteroides capturados o restos de un antiguo impacto. NASA - Artemis II Lunar Flyby

La misión MMX tendrá una duración aproximada de cinco años. Tras el lanzamiento, la nave iniciará un largo recorrido hasta Marte, donde desarrollará distintas operaciones científicas antes de comenzar el viaje de regreso a la Tierra.

Según el calendario publicado por la Agencia Espacial Europea, la llegada al planeta rojo está prevista para agosto de 2027. Posteriormente, la nave comenzará a estudiar Fobos y Deimos, desplegará el rover IDEFIX y realizará las operaciones necesarias para recoger muestras.

Calendario de la misión MMX

Octubre de 2026: Lanzamiento Agosto de 2027:Llegada a Marte 2028-2029: Exploración de Fobos 2030: Recogida de muestras 2031: Regreso a la Tierra

Fechas previstas por las agencias participantes, sujetas a la evolución de la misión.

La recuperación de estos materiales supondría un avance sin precedentes para el estudio de las lunas marcianas. Los científicos podrían analizar directamente muestras de Fobos con instrumentos mucho más precisos que los disponibles a bordo de una nave espacial.

Los resultados también podrían proporcionar nuevas pistas sobre la historia geológica de Marte y los procesos que transformaron el Sistema Solar hace miles de millones de años.