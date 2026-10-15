Un ciudadano descubre un tesoro del antiguo Egipto en su propiedad después de encontrar un bloque de piedra con inscripciones en la aldea de Behbeit al Hegara, en la provincia de Gharbia, al norte de El Cairo. Tras avisar a las autoridades arqueológicas, los especialistas hallaron dos estatuas colosales que podrían pertenecer al rey Ramsés II y un bloque de granito rosa con inscripciones jeroglíficas.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio informó del hallazgo este 14 de octubre, y destacó la importancia arqueológica de las piezas, cuyo descubrimiento permitirá profundizar en la historia de la zona y su desarrollo arquitectónico durante el Antiguo Egipto. Las excavaciones y los estudios continúan para determinar las características de las estatuas y su relación con el yacimiento.

Las dos estatuas descubiertas en Egipto podrían pertenecer a Ramsés II

El primer hallazgo corresponde a la cabeza de una estatua colosal del rey Ramsés II, de aproximadamente 1,60 metros de altura. Según explicó Hisham al Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, la figura representa al faraón con la doble corona, símbolo de la unificación del Alto y el Bajo Egipto. También se encontraron restos de la parte superior del pilar posterior de la estatua.

El comunicado del ministerio señala que las dimensiones de la cabeza sugieren que “la altura original de la estatua, incluyendo su base, era de unos 8,5 metros, lo que refleja su inmenso tamaño y su importancia artística”.

La segunda pieza es la cabeza de una estatua real de aproximadamente 2,40 metros de largo. Sus rasgos faciales se conservan nítidos y en buen estado, y presentan similitudes con los de la primera figura. Por este motivo, el ministerio indicó que “se cree que perteneció a Ramsés II”.

A esta segunda estatua le faltan las piernas y la base. El comunicado también precisa que “ El rey aparece representado con el tocado real conocido como nemes, aunque le falta parte de la parte superior ”.

Bloque de granito rosa con inscripciones jeroglíficas hallado al norte de El Cairo. EFE/ Ministerio de Antiguedades y Turismo egipcio

Un bloque de granito rosa conserva inscripciones de la época faraónica

El tercer hallazgo es un bloque de granito rosa de aproximadamente 1,30 metros de largo, localizado a un metro al norte de la segunda estatua. La pieza conserva restos de inscripciones jeroglíficas que incluyen dos títulos del rey Ramsés II: ‘Nesu-Biti’ (Rey del Alto y Bajo Egipto) y ‘Sa-Ra’ (Hijo de Ra).

El primero de estos títulos era uno de los cinco que componían el protocolo real de los faraones del Antiguo Egipto. Las inscripciones aportan información relevante para estudiar la posible relación entre las piezas encontradas y la historia del yacimiento.

Hisham al Leithy confirmó que los trabajos arqueológicos continúan con el objetivo de “descubrir más elementos arqueológicos, estudiar la naturaleza de las piezas halladas y su relación entre sí y con el yacimiento, contribuyendo así a una comprensión más clara de las dos estatuas, la historia de la zona y su desarrollo arquitectónico durante los periodos del antiguo Egipto”.

El hallazgo se produjo en una propiedad privada de la aldea de Behbeit al Hegara, en la provincia de Gharbia, al norte de El Cairo, después de que un ciudadano alertara a las autoridades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde se encontraron las piezas y por qué es importante el yacimiento

El descubrimiento comenzó cuando un ciudadano trabajaba en un terreno de su propiedad, frente a su casa, en la aldea de Behbeit al Hegara, en la provincia de Gharbia. Al encontrar un bloque de piedra con inscripciones, informó inmediatamente a las autoridades arqueológicas competentes, que se desplazaron hasta el lugar para realizar un examen preliminar y confirmar su importancia histórica.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades elogió la iniciativa del ciudadano de comunicar el hallazgo en lugar de dejar las piezas sin supervisión especializada.

La zona de Behbeit al Hegara está considerada uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del delta del Nilo. Es conocida por los restos de un templo monumental dedicado a la diosa Isis, además de sus bloques de granito y otros elementos arquitectónicos, que reflejan la relevancia religiosa y arquitectónica del lugar en el Antiguo Egipto.