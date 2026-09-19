La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha defendido que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre Groenlandia “fortalece la seguridad común en el Ártico y en el Atlántico Norte y, por consiguiente, es bueno también para la OTAN y para Europa”. El pacto, según el Gobierno danés, reconoce además la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca y el derecho a la autodeterminación de la población groenlandesa.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke, expresó su esperanza de que el acuerdo ponga fin a “una inseguridad de varios años”, en referencia a la tensión abierta desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, insistiera durante el último año en la necesidad de que su país se hiciera con la isla, llegando a plantear incluso invadirla.

Las claves del acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos. Shutterstock

Qué supone el acuerdo para la OTAN y Europa

El punto que más destacan Dinamarca y Groenlandia es que el pacto refuerza la seguridad del flanco norte de la Alianza Atlántica sin comprometer la soberanía danesa. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, subrayó que el acuerdo “reconoce los intereses de Groenlandia y nuestro papel en la cooperación internacional”, y lo calificó de “bueno para todas las partes”.

Una de las claves para la OTAN es que el acuerdo prohíbe explícitamente la presencia en Groenlandia de bases de cualquier país que no forme parte de la Alianza. En la práctica, esto veta que China o Rusia puedan instalar bases o desplegar tropas en la isla, un temor creciente de Washington ante el aumento de la competencia en el Ártico. La tensión, de hecho, se había rebajado en febrero con un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en la región, que ha culminado ahora en este pacto.

El acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia. Canva

Qué dice el acuerdo, según cada parte

Aquí aparece una diferencia notable de versiones. Trump anunció el acuerdo asegurando que otorga a Estados Unidos el control “permanente” de la seguridad de Groenlandia. “Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”, afirmó en su red social, y avanzó que su país empezará “inmediatamente” a desarrollar una importante presencia militar en la isla, donde por ahora solo cuenta con la base de Pituffik.

Los Gobiernos de Dinamarca y Groenlandia, en cambio, han sido mucho más prudentes: en un comunicado conjunto se limitaron a hablar de un acuerdo para “fortalecer la seguridad” de la isla, sin ofrecer los detalles ni el tono de permanencia que empleó Trump. El contenido íntegro del pacto, de hecho, no se ha hecho público todavía.

Un acuerdo aún pendiente de firma

El acuerdo, sin embargo, todavía no está firmado. Según el comunicado conjunto de Dinamarca y Groenlandia, las tres partes esperan poder rubricarlo la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Una vez firmado, aún deberá pasar por los procedimientos parlamentarios necesarios en Groenlandia y Dinamarca para entrar en vigor.

El trasfondo de todo ello es la creciente importancia estratégica de Groenlandia, la isla más grande del mundo, con unos 56.000 habitantes. El deshielo abre nuevas rutas marítimas y despierta el interés por sus recursos minerales, mientras Washington teme una mayor actividad militar rusa y la influencia china en la región. Tras meses de tensión con un aliado de la OTAN, el acuerdo busca, según las tres partes, cerrar esa crisis.

Con información de: EFE