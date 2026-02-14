La operadora Renfe anunció este sábado que se suspendieron servicios de trenes en diferentes zonas de España. Justamente, la medida se debe a las graves condiciones climáticas que afectan a la Comunidad Valenciana. Por el momento, Aemet sigue emitiendo alertas por fuertes ráfagas de viento adversas, por lo que la medida sigue vigente hasta nuevo aviso de las autoridades. Según informó la agencia EFE, las cancelaciones impactan directamente al servicio ferroviario de Larga Distancia -Euromed e Intercity- y de media distancia, que conecta a Valencia con Cataluña durante este sábado 14 de febrero. En ese sentido, se supo que dos trenes Euromed y Alvia estuvieron detenidos 90 y 160 minutos debido a un incendio que ocurría en las vías y también por la caída de árboles por el viento en L’Aldea (Tarragona) y Benicarló (Castellón). Por su parte, la compañía indicó en un comunicado que, si bien varias líneas se cancelaron, el servicio de cercanías C-6 entre Valencia y Castellón funciona con normalidad. Además, Renfe adelantó en su cuenta de X que se habilitaron los cambios y anulaciones gratuitas de boletos programados que fueron afectados por la situación meteorológica que se vive en el país. La Generalitat Valenciana envió un mensaje de alerta Es-Alert para los móviles de la provincia de Castellón como advertencia ante fuertes vientos que se esperan durante la jornada. De esta manera, el aviso de Protección Civil pide a la población que esté atenta a los canales oficiales y, en caso de una emergencia, llame al 112. Aemet informó que la alerta roja por fuertes ráfagas de vientos se mantiene en la provincia de Castellón, mientras que el nivel naranja va para Alicante y Valencia. En estas áreas, el mayor riesgo llegará durante el sábado y la medianoche del domingo, por lo que hay restricciones de tráfico. A raíz de esto, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, advirtió que los vehículos ligeros —como motos y bicicletas— también deben evitar desplazamientos debido al riesgo de fuertes rachas de viento, que en algunos municipios ya han superado los 160 km/h.