La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se verá afectado por un cambio sinóptico, con el anticiclón de las Azores reforzándose y la borrasca Oriana en el Mediterráneo. Se prevén vientos fuertes en el área mediterránea y cielos nubosos en la mitad norte, con precipitaciones persistentes en el alto Ebro, Pirineos y Cantábrico oriental. En el resto del país y Baleares, los cielos serán nubosos con algunas precipitaciones, excepto en el suroeste. Se espera nieve en montañas del norte y temperaturas máximas en aumento en el nordeste, mientras que las mínimas descenderán en la mayor parte del territorio. Vientos del noroeste serán predominantes. Intervalos de nubes bajas y medias en Madrid, con temperaturas entre 4 y 11 grados y probabilidad de nieblas matinales en la Sierra. Cielos nubosos en el interior oriental de Andalucía con precipitaciones débiles por la mañana y poco nubosos en el resto. Temperaturas en descenso, con máximas de 18 grados y mínimas de 2 grados. Heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados a fuertes del oeste. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el Pirineo de Lleida y el valle de Arán, donde se esperan nevadas significativas. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 17 grados, con heladas débiles en el Pirineo y un viento del noroeste que será moderado a fuerte, con rachas muy intensas en zonas altas. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso, especialmente en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas y persistentes. La cota de nieve descenderá a 800-1000 m, con nevadas significativas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 13 grados, con mínimas en descenso y máximas en ligero ascenso en algunas áreas. Habrá heladas débiles y viento del noroeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y brumas matinales en la cordillera. Habrá precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en forma de nieve en la madrugada, con una cota que oscilará entre 600 y 800 metros. Las temperaturas variarán entre 3 y 13 grados, con heladas débiles en las cumbres y un viento flojo a moderado del noroeste. Cielo nuboso con chubascos en Menorca y Mallorca, tendiendo a poco nuboso por la noche. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, girando a norte por la tarde, con rachas de 70 a 100 km/h. Cielos nubosos al norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros durante el día y posibilidad de precipitaciones débiles en medianías por la noche. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 21 grados, con ligeros descensos locales. Viento moderado a fuerte del nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sudeste y probables rachas en Lanzarote y Fuerteventura por la tarde. El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos nubosos, temperaturas en descenso y viento del noroeste ocasionalmente fuerte, especialmente en Castellón. El clima en Castilla y León se presentará con cielo cubierto a nuboso en el tercio norte, este y Sistema Central, con precipitaciones moderadas y frecuentes en el norte que irán remitiendo por la tarde; en el resto de la región habrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones dispersas por la mañana. La cota de nieve descenderá a unos 800 metros y las temperaturas experimentarán un descenso, alcanzando mínimas de -4 grados al final del día, con heladas débiles o moderadas, especialmente en montaña. Se prevé viento del noroeste y norte con rachas fuertes, muy fuertes en el tercio este y zonas montañosas y la temperatura máxima será de 11 grados. El clima se presentará con intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso y con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente por la mañana en zonas de montaña de la mitad oriental. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzándose al final del día, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, con un máximo de 14 grados y un mínimo de 1 grado. Habrá heladas débiles en zonas de montaña y viento del noroeste con intervalos fuertes, especialmente en la mitad este. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos fuertes del noroeste. Por otro lado, cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas y tormentas en la madrugada, disminuyendo a lo largo del día, con temperaturas en descenso y vientos fuertes del oeste. Nuboso con precipitaciones moderadas y chubascos, posibles tormentas y nieve ocasional en Aralar; temperaturas entre 3 y 12 grados y viento fuerte que amainará por la tarde. Por otro lado, cielo nuboso con brumas y nieblas matinales en el Pirineo, precipitaciones intensas en el norte y temperaturas entre 1 y 6 grados. Cielo cubierto con precipitaciones débiles, temperaturas en descenso de 3 a 9 grados y heladas en la sierra, con viento fuerte del noroeste.