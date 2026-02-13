La borrasca Oriana avanzará este viernes hacia el Mediterráneo y dejará un escenario de inestabilidad en buena parte del país. El fenómeno provocará precipitaciones generalizadas, un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento muy intensas en amplias zonas del territorio. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la circulación atlántica mantendrá cielos cubiertos en la Península y Baleares, con lluvias más persistentes en Galicia, el oeste del Sistema Central y las sierras del sudeste y sur de Andalucía. Las nevadas volverán a aparecer en los principales sistemas montañosos. La cota descenderá hasta los 1300 o 1400 metros en el tercio sur, entre 700 y 1000 metros en el noroeste y alrededor de 900 a 1.200 metros en el resto del territorio. El viento soplará con fuerza en litorales, Baleares y zonas elevadas, con rachas muy fuertes en gran parte del país. Galicia se perfila como uno de los puntos más castigados. Allí se esperan precipitaciones persistentes, con mayor intensidad en las áreas de montaña del suroeste y una cota de nieve que podría descender hasta los 900 metros. Las temperaturas caerán y no se descartan heladas débiles en zonas altas. En el norte peninsular, Asturias, Cantabria y el País Vasco registrarán lluvias generalizadas y rachas muy fuertes en áreas expuestas y litorales. En la cordillera y el Pirineo la nieve ganará terreno, con cotas cercanas a los 900 o 1000 metros y riesgo de ventiscas en sectores elevados. En Andalucía, especialmente en las sierras Béticas, las precipitaciones podrán alcanzar intensidad moderada a fuerte. El viento soplará con intervalos intensos y rachas muy fuertes en amplias zonas, sobre todo en el tercio oriental. Baleares también sentirá el impacto del temporal, con posibilidad de granizo pequeño y rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. El descenso térmico será generalizado. Las máximas caerán de forma notable en el valle del Ebro y en la fachada oriental peninsular. En el interior de la Comunidad de Madrid se prevén lluvias que tenderán a remitir hacia el mediodía, aunque persistirán en zonas altas, donde la nieve podría aparecer por encima de los 1500 metros. En Castilla y León, La Rioja, Navarra y Aragón el panorama combinará lluvias, nieve en cotas medias y rachas muy fuertes en áreas montañosas. En Aragón y Cataluña, las precipitaciones tenderán a disminuir al final del día, salvo en el Pirineo, donde se mantendrá la inestabilidad. El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Soplará moderado en interiores y fuerte en litorales, el sudeste y Baleares, con rachas muy intensas en buena parte del territorio. En Canarias, los alisios dejarán intervalos fuertes y probabilidad de rachas muy intensas en cumbres e islas de mayor relieve.