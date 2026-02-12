A casi un mes del accidente de tren en Córdoba, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla podría volver a funcionar este sábado. No obstante, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) mantiene cautela ante la fecha. Tanto Renfe como Iryo y Ouigo adelantan la vuelta de los trenes en el corredor AVE Madrid-Andalucía. Precisamente, esta vía permanece interrumpida desde el trágico choque de Adamuz ocurrido el 18 de enero de 2026, un siniestro que provocó 46 fallecidos y obligó a suspender el servicio completo de alta velocidad en el tramo afectado. Las operadoras ya ponen a la venta billetes para el sábado 14 de febrero, lo que indica su confianza en que los trenes de alta velocidad podrán circular con normalidad a partir de esa fecha. Por su parte, Adif, como gestor de la infraestructura, trabaja con el horizonte del sábado 14, pero la fecha está supeditada a la evolución del temporal. Y es que siguen las lluvias persistentes en Andalucía, borrasca Nils y previsiones adversas. Justamente, esos trabajos clave como soldaduras no pueden realizarse bajo lluvia, lo que podría generar retrasos. Anteriormente, se barajaron fechas como el 7 de febrero o incluso antes, pero el clima y la complejidad de las reparaciones en el tramo Villanueva de Córdoba-Córdoba lo pospusieron. Hasta la reapertura completa, Renfe mantiene el Plan Alternativo de Transporte con un servicio de tren junto a un autobús que transita por el tramo afectado entre Villanueva de Córdoba y Córdoba. No obstante, se alargó el tiempo de viaje en 3,45 horas. El domingo 18 de enero tuvo lugar un fatal accidente de trenes en el sur de España cuando un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que circulaba entre Madrid y Huelva. Por su parte, el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció que iniciaron investigaciones para determinar la causa del grave fallo. Ante las consultas acerca de un problema de soldadura en la estructura, el funcionario indicó: “Especular es inevitable y los medios se van a sumar a la especulación... no es posible saber en este momento”. Este descarrilamiento se produjo desde el octavo vagón del Iryo cuando pasaba por un tramo recto y provoca que se trate de una situación “totalmente infrecuente en la operativa ferroviaria”. Fuente: EFE.