El paro de trenes iniciado esta medianoche vuelve a colocar al sistema ferroviario español en el centro de la agenda pública. La huelga, convocada por varios sindicatos del sector, tiene impacto directo en alta velocidad, media distancia y cercanías, con especial incidencia en Cataluña y en los grandes nodos ferroviarios del país. Desde las primeras horas del día, miles de pasajeros se han visto afectados por retrasos, supresiones y cambios de última hora, mientras el Ministerio de Transportes mantiene una reunión clave con los representantes sindicales para intentar frenar la escalada del conflicto en su primer día efectivo. La huelga ferroviaria, convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, ha arrancado con problemas generalizados en el servicio, especialmente en las líneas de Cercanías y Media Distancia. En Cataluña, la situación ha sido especialmente compleja en Rodalies, donde se han acumulado retrasos desde primera hora y no se han cumplido los servicios mínimos fijados por la Generalitat, según ha denunciado el Govern. En estaciones como Sants, en Barcelona, muchos trenes anunciados han desaparecido de los paneles sin llegar a circular, generando esperas prolongadas y escenas de resignación entre los viajeros. En algunas líneas, como la R4 Manresa, R11 Figueres o R16 Tortosa, se han registrado demoras superiores a una hora, mientras que en otras estaciones directamente no ha pasado ningún convoy desde el inicio del servicio. La situación se repite en otros puntos del país. El Ministerio de Transportes había fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia, del 75 % en horas punta en Cercanías y del 50 % en el resto del día, pero su cumplimiento está siendo objeto de fuerte controversia entre empresa y sindicatos. Uno de los principales focos del conflicto es el cumplimiento de los servicios mínimos. Mientras desde los sindicatos CCOO y Semaf aseguran que se están respetando, fuentes de Renfe sostienen que en varias zonas, especialmente en Cataluña, esos mínimos no se están alcanzando, lo que ha llevado a la operadora a recomendar a los usuarios que busquen medios de transporte alternativos. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha pedido públicamente que se garantice el derecho a la movilidad y ha denunciado que “no se están cumpliendo los mínimos pactados”, en un contexto ya muy tensionado por los problemas estructurales de Rodalies en las últimas semanas. En paralelo, el seguimiento de la huelga también es motivo de choque. El sindicato de maquinistas SEMAF ha cifrado en el 100 % el seguimiento del paro entre su colectivo, mientras que Renfe rebaja ese impacto al 11,6 % de la plantilla en el turno de mañana, una diferencia que refleja la profunda distancia entre las partes. Ante la magnitud de las afectaciones, Renfe ha activado un plan especial para los pasajeros. La compañía permite cambios y anulaciones gratuitas a quienes decidan no viajar durante los días de huelga y ha advertido de que no puede garantizar enlaces si alguno de los trenes del trayecto resulta afectado por el paro. Además, Renfe ha puesto a disposición de los usuarios un enlace específico para consultar si su tren está afectado por la huelga, una medida destinada a reducir la incertidumbre en un contexto de información cambiante y servicios inestables. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y los sindicatos mantienen una nueva reunión este lunes a las 11.00 horas con el objetivo de acercar posturas. El encuentro llega marcado por el trasfondo de las reivindicaciones sindicales, centradas en mejoras en la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, en Córdoba, y Gelida, en Barcelona, que han reabierto el debate sobre el estado de las infraestructuras y los estándares de mantenimiento. El resultado de esta reunión será determinante para saber si la huelga se mantiene durante las próximas jornadas o si el Gobierno logra poner fin a una medida de fuerza que ya está teniendo un impacto significativo en la movilidad diaria de miles de ciudadanos en toda España.