La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es obligatoria para los vehículos matriculados en España y sirve para comprobar que pueden circular por la vía pública con las condiciones técnicas exigidas. El Real Decreto 920/2017 establece que la inspección verifica si el vehículo es apto para su uso en carretera por motivos de seguridad vial y protección medioambiental. Si se detectan defectos, deben corregirse, aunque las consecuencias cambian según sean leves, graves o muy graves. Los conductores pueden adelantar la cita de la ITV para evitar prisas de último momento. AECA-ITV recordó en abril de 2026 que la inspección puede realizarse hasta 30 días antes de su vencimiento sin perder días de validez en la siguiente revisión, una opción útil para evitar sanciones por falta de previsión o por olvido. La pegatina de la ITV debe colocarse en un lugar visible del parabrisas, pero conviene aclarar un punto importante: circular con la ITV caducada es una infracción administrativa, no un delito por sí mismo. Lo que sí puede tener consecuencias penales es manipular o falsificar el distintivo de la ITV, una conducta distinta a no haber pasado la inspección. La DGT recuerda que incumplir la ITV puede sancionarse con multas de 200 a 500 euros, según el caso. La DGT mantiene que no se puede circular legalmente si la inspección está vencida. Tener una cita posterior no funciona como salvoconducto si la ITV caducada ya superó su fecha límite. Además, la propia DGT advierte que, en caso de siniestro, conducir sin la ITV en vigor puede afectar la cobertura del seguro del vehículo. El incumplimiento de la ITV en España sigue siendo un problema relevante de seguridad vial. La DGT ya advertía en 2022 que cuatro de cada diez vehículos circulaban sin ITV, y AECA-ITV volvió a insistir en 2026 en la importancia de pasar la inspección antes de su vencimiento para evitar sanciones y riesgos en carretera. Las multas por ITV caducada no dependen, como regla general, de que haya pasado más o menos de un año desde el vencimiento. La DGT señala que circular con la ITV caducada o desfavorable se sanciona con 200 euros, mientras que circular con una ITV negativa puede llegar a 500 euros. La infracción por ITV caducada no figura entre las conductas del anexo II de la Ley de Tráfico que conllevan pérdida de puntos, por lo que no implica retirada de puntos del carnet. En una ITV favorable con defectos leves, el vehículo puede circular con normalidad y no debe volver a la estación hasta la siguiente inspección obligatoria. Aun así, la DGT recomienda reparar esos fallos cuanto antes, porque pueden convertirse en defectos graves en la próxima revisión. Si la inspección detecta defectos graves, el resultado será una ITV desfavorable. En ese caso, el vehículo solo puede circular para ir al taller y volver a la ITV, y debe pasar una nueva inspección en un plazo de dos meses. Si el resultado es negativo por defectos muy graves, el vehículo queda inhabilitado para circular por vías públicas y debe trasladarse en grúa.