Las tarifas de las autopistas de peaje podrán subir un máximo del 2% anual hasta 2032, según confirmó el Gobierno español.

El Gobierno de España ha fijado para las autopistas de peaje cuya gestión asumió después de que quebraran un incremento máximo anual del 2% sobre las tarifas del año anterior desde 2026 y hasta el año 2032.

Así será cada ejercicio hasta la finalización del periodo de vigencia del convenio de gestión directa entre el Estado y la sociedad pública Seitt, que gestiona las carreteras R-2, R-3, R-4, R-5, M-12, AP-7, AP-36, y AP-41, según el acuerdo publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este acuerdo se aplicará al inicio del año natural siguiente, exceptuando las tarifas aplicables a todas las categorías de vehículos en la autopista AP-7 Circunvalación de Alicante, que continuarán siendo de cero euros.

Este acuerdo se aplicará al inicio del año natural siguiente, exceptuando las tarifas aplicables a todas las categorías de vehículos en la autopista AP-7 Circunvalación de Alicante, que continuarán siendo de cero euros.

En diciembre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo que estableció el régimen tarifario vigente en el periodo 2025-2032, acorde con las previsiones del Plan Estratégico de la entidad y del nuevo convenio suscrito en 2022.

Gratuidad en la AP-7

En julio de 2024, se autorizó a Seitt a aplicar bonificaciones temporales del 100% en todos los recorridos sujetos a peaje en la AP-7 con el objetivo de realizar una prueba piloto (inicialmente hasta el hasta el 15 de octubre de 2024) para comprobar si su uso resultaba eficaz como alternativa a la autovía A-70.

Posteriormente, se autorizó una prórroga de la medida hasta el 15 de febrero de 2025 y, seguidamente, hasta el 15 de febrero de 2026, al tiempo que se aconsejó eliminar definitivamente el peaje.

Para mantener con carácter indefinido esta bonificación y materializar así la liberación del peaje, el Gobierno ha tenido que modificar el acuerdo de Consejo de Ministros de diciembre de 2024.

Con este acuerdo tarifario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible indica que se podrán autorizar bonificaciones por motivos de carácter medioambiental, social, de mejora del nivel de servicio en otras carreteras o por otras circunstancias de interés general justificadas.

Las bonificaciones que se estén aplicando con carácter temporal a la fecha de aprobación de este acuerdo, mantendrán su vigencia en las mismas condiciones que se establecieron, salvo las bonificaciones que se estén aplicando con carácter temporal en la autopista AP-7 Circunvalación de Alicante que dejarán de tener efecto desde la fecha de entrada en vigor de este acuerdo.

Fuente: EFE