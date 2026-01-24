El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto

La Dirección General de Tráfico(DGT) tiene el objetivo principal de resguardar la seguridad vial de todos los conductores y peatones en España. Para esto, el organismo implementa cambios constantes en sus regulaciones de tránsito y multas económicas para aquellos que no las cumplan.

Sumado a eso, la DGT junto con la Guardia Civil comparten regularmente consejos y recomendaciones para guiar los comportamientos de los ciudadanos. Estas publicaciones suelen estar acompañadas por los motivos que podrían afectar la integridad o seguridad de los conductores.

Recientemente, el organismo público ha compartido una lista de otros elementos que de ser transportados en el vehículo podrían acarrear multas de hasta 30.000 euros o, en casos más extremos, la cancelación de la licencia de conducir.

Los objetos que no pueden ser llevados en la guantera. (Fuente: Shutterstock)

¿Qué objetos no se pueden llevar en el coche?

En determinados controles de tráfico de la Guardia Civil, los coches que los agentes consideren sospechosos podrán ser examinados en busca de objetos o sustancias prohibidas, así como su conductor deberá someterse a la prueba de alcohol y el test de drogas para corroborar que se encuentra en condiciones aptas de conducir.

Portar armas de fuego o elementos considerados peligrosos en el coche sin la autorización precisa puede ser calificado como una infracción grave. En consecuencia, las sanciones económicas pueden superar los 30.000 euros. Estas acciones podrán acarrear responsabilidades más severas, como cargos penales.

Las posibles sanciones por transportar estos objetos prohibidos en el coche. (Fuente: archivo)

Las sanciones más severas

El rango de sanciones básico, que no presenta un riesgo para la sociedad, varía entre 601 y 3.005 euros en función del nivel de las infracciones consideradas como graves o muy graves, según lo establecido en el Reglamento General de Circulación. Los objetos más apuntados en el control serán:

Objetos prohibidos o peligrosos: la presencia de cualquier tipo de arma blanca, arma de fuego sin licencia o debidamente custodiada, o cualquier objeto que pueda ser considerado un elemento peligroso puede acarrear las sanciones más elevadas, que se enmarcan en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Baliza V-16 obligatoria: A partir de enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe estar accesible, preferentemente en la guantera o un lugar de rápido alcance, para ser utilizada en caso de accidentes o averías al volante.

Documentación obligatoria: la no presentación o la caducidad del permiso de circulación, el permiso de conducir o la tarjeta de inspección técnica (ITV) puede suponer multas significativas.

Los objetos prohibidos por los que te podrían quitar el carnet de conducir

La DGT podrá retirar el carnet de conducir a todos los conductores que transporten objetos peligrosos sin permiso. Armas, sustancias inflamables o explosivas, animales transportados de forma incorrecta u objetos contundentes, como bates de béisbol sin justificación aparente, pueden corresponder la retirada del carnet de conducir.

El organismo vial tampoco permite transportar herramientas destinadas a la caza ilegal o vigilancia no autorizada, como cámaras ocultas o dispositivos para interceptar comunicaciones. Las gafas térmicas, empleadas para vigilar a personas o animales a larga distancia, constituyen otro objeto cuyo transporte en el interior del vehículo no está autorizado. Para cualquiera de estos objetos se deberá disponer de un permiso correspondiente.