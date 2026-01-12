Malas noticias para los conductores: aumentan los peajes y este será el nuevo precio confirmado para 2026

El Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene el objetivo de optimizar el tráfico y mejorar la recaudación estatal. Con este objetivo es que se aplicarán nuevas actualizaciones de precios en los peajes de autopistas de pago.

La actualización de los peajes en España, aplicada a partir del pasado 1 de enero, contempla una subida general en la mayoría de peajes luego de finalizar con las medidas de contención aplicadas para combatir la inflación. Tanto las autopistas de peaje gestionadas por concesionarias privadas como las públicas sufrirán aumentos a lo largo del año.

En el marco de los lanzamientos de medidas constantes para regular la circulación en coches, como las nuevas balizas V16 o las Zonas de Bajas Emisiones, estos aumentos responden a la eliminación progresiva de las subvenciones activadas en 2022.

Este será el aumento de los peajes en enero de 2026. (Fuente: archivo)

Cuánto suben los peajes en el país desde enero de 2026

Dentro de las autopistas en España existen dos tipos diferentes de gestiones. Por un lado se encuentran las de titularidad estatal, gestionadas por el SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) y por otro se encuentran las administradas por concesionarias privadas.

Para el 2026, las tarifas de peajes gestionados de manera privada subirán al menos un 2,61% según el incremento de referencia que resulta de la aplicación de cierta fórmula matemática preestablecida. Sin embargo, ese porcentaje no representa el incremento definitivo que se aplicará porque luego se calculan variaciones de tráfico real y ciertos previstos.

Por su parte, las autopistas de peaje de gestión pública percibirán un incremento máximo anual del 2%. El año pasado el Gobierno estableció en el BOE que el incremento máximo en sus autopistas sería del 2% desde 2026 hasta 2032.

Esta actualización de tarifas se produce tras la eliminación de la contención que se había aplicado para mitigar los efectos de la inflación. El objetivo es recuperar gradualmente los precios reales.

Los aumentos que sufrirán todos los peajes de España. (Fuente: archivo)

Subida menor en las autopistas radiales y gratuidad nocturna

En el caso de las autopistas radiales de Madrid, la M-12 y la AP-36, la subida de peajes será menor. La actualización ronda el 2%.

Estas vías están gestionadas por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, lo que permite aplicar un ajuste más moderado.

Además, se mantiene la gratuidad entre las 00:00 y las 06:00 horas, una medida que busca aliviar el impacto económico en los usuarios frecuentes.

El ahorro acumulado por las bonificaciones en peajes

El Gobierno también difundió los datos de ahorro generados por las bonificaciones en los peajes durante 2025. El Ministerio cifra el ahorro en 155 millones de euros.

“Los usuarios de las autopistas de peaje de titularidad estatal se han ahorrado 155 millones de euros en 2025 gracias a la política de bonificaciones establecida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en las vías AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46”.

“Estas medidas han permitido un ahorro acumulado para los usuarios de 660 millones desde 2018”.

Por qué suben los peajes tras las ayudas contra la inflación

Desde 2022 se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación en la subida de las tarifas de los peajes de todas las autopistas estatales para 2023, “se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años”.

Esta retirada progresiva explica el aumento de los peajes en 2026 y el ajuste aplicado desde enero.

El Ministerio recordó que el esfuerzo presupuestario permitió amortiguar el impacto económico en los conductores durante los años de mayor inflación.