El dólar estadounidense está perdiendo su posición en el sistema financiero y en Europa este fenómeno se manifiesta de manera más evidente. Diversos países del continente han restringido el uso del billete estadounidense para transacciones comerciales y financieras. Esta medida forma parte de un proceso de desdolarización que redefine el equilibrio económico mundial. La decisión responde a la necesidad de reducir la dependencia de la moneda norteamericana y, en consecuencia, fortalecer las economías locales. En un contexto internacional de incertidumbre y volatilidad de los mercados, los gobiernos del viejo continente buscan mayor autonomía y mitigar el impacto de sanciones futuras. Aunque la desdolarización no es un fenómeno reciente, ha adquirido relevancia en los últimos años, especialmente tras las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2022. La reconfiguración del comercio internacional ha promovido el uso de otras divisas, como el euro, el yuan chino y monedas locales que actualmente se ven favorecidas. De hecho, el euro registra un avance en el mercado de divisas al 27 de marzo de 2026, en un contexto marcado por tensiones políticas en Estados Unidos y dudas sobre la independencia de la Reserva Federal, un escenario que debilita al dólar. La moneda única europea se cotiza en torno a los 1,1720 dólares, frente a niveles previos cercanos a 1,1680 dólares, aunque se mantiene todavía por debajo del umbral de 1,18 dólares. En la misma línea, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en aproximadamente 1,1735 dólares, en una jornada caracterizada por una elevada volatilidad. Este escenario ha presionado al billete verde y favorecido al euro, que se ha movido en una banda de fluctuación de entre 1,1680 y 1,1765 dólares, con el respaldo adicional de una mejora en la confianza de los inversores en la zona euro, según datos recientes de consultoras privadas. La decisión de reducir la dependencia del dólar responde a varios factores: Varios países de Europa han implementado restricciones al uso del dólar en distintos grados. Algunos de los más relevantes incluyen: Otras naciones, más allá de Europa, han adoptado restricciones severas en el uso del dólar: Estas medidas reflejan un cambio significativo en la dinámica económica global.