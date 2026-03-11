Un considerable número de personas se desempeñan como amas de casa y gestionan sus hogares sin recibir remuneración ni reconocimiento por su labor. Las tareas domésticas, tales como cuidar a los niños, atender a personas mayores, limpiar o cocinar, son esenciales para mantener el equilibrio familiar. En España, la cantidad de amas de casa ha experimentado una disminución en las últimas dos décadas. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 existían cinco millones de personas en esta situación, mientras que en la actualidad esa cifra se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Como resultado de que ser ama de casa no se considera una forma legítima de empleo, muchas de estas personas alcanzan la vejez sin derecho a una pensión contributiva, debido a que no han cotizado a la Seguridad Social. Por esta razón, cuando se menciona la denominada “pensión para amas de casa”, se hace referencia en realidad a la pensión no contributiva de jubilación, administrada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Esta ayuda está destinada a personas que, sin haber cotizado lo suficiente, se encuentran en una situación de necesidad económica. Para acceder a esta pensión es necesario tener 65 años o más, residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos 10 años entre los 16 y la fecha de solicitud. De esa cantidad, al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Este beneficio ha sido vinculado regularmente con mujeres que trabajaron exclusivamente en el hogar, pero en la actualidad puede ser solicitada por cualquier persona que cumpla con ciertos requisitos específicos. Las principales obligaciones son no tener un derecho a una pensión contributiva y hallarse en situación económica vulnerable. Otro requisito fundamental es la carencia de ingresos suficientes. Según los datos del IMSERSO, para el año 2025 el solicitante no debe superar unos ingresos anuales de 7905,8 euros si vive sola. La pensión no contributiva de jubilación representa una importante vía de protección para aquellos que alcanzan la edad de retiro sin recursos suficientes. A pesar de su amplio alcance, su relación con el trabajo remunerado pone de manifiesto un vacío estructural que impacta a un considerable número de mujeres mayores en el país. La cuantía anual de esta pensión en 2025 asciende a los 7905,8 euros, distribuidos en 14 pagas de 564,7 euros al mes. Esta cifra puede verse disminuida si el solicitante cohabita con otras personas, dado que se consideran los ingresos de la unidad económica de convivencia. Cuando dentro de una misma unidad económica cohabiten más de un beneficiario de la pensión no contributiva, la cuantía íntegra individual para cada uno de ellos es la siguiente: Si los ingresos totales superan el umbral, la pensión se reduce de manera proporcional. La cuantía individual de la pensión para cada ciudadano se determina en función de sus rentas personales.