La Ley de Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece de manera explícita que no se permite la instalación de un aparato de aire acondicionado en la fachada de un edificio sin la debida autorización. Esta normativa, que impacta a millones de comunidades de propietarios en toda España, salvaguarda los elementos comunes y la estética de los inmuebles, especialmente durante el verano, cuando la demanda de climatización aumenta considerablemente. El artículo 7 de la Ley es contundente: los propietarios únicamente pueden modificar su vivienda siempre que no se comprometa la seguridad, la estructura o la configuración exterior del edificio y sin menoscabar los derechos de otros propietarios. Las fachadas son consideradas elementos comunes, por lo que cualquier intervención en ellas requiere el consentimiento de la comunidad. Un abogado de Millennials Abogados subrayó que la instalación en fachadas está estrictamente prohibida sin la debida autorización de la junta. La finalidad de esta norma es salvaguardar la armonía arquitectónica del inmueble y prevenir decisiones unilaterales que puedan perjudicar al conjunto. El experto enfatizó que la prohibición se extiende tanto a los elementos comunes como a los privativos en aquellos casos donde la instalación compromete la estética exterior. Así, la protección de la configuración del edificio prevalece sobre las necesidades individuales, asegurando un equilibrio entre el derecho de propiedad y el interés colectivo de la comunidad. La ley permite colocar aparatos de aire acondicionado en espacios privativos como terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no se afecten los elementos comunes ni se deteriore la imagen del inmueble. Sin embargo, estas instalaciones son limitadas. En estos casos, los expertos recomiendan informar previamente a la comunidad para prevenir conflictos o reclamaciones. Además, en caso de necesidad, el propietario puede solicitar a la comunidad autorización formal para instalar el equipo en la fachada. El procedimiento exige presentar un proyecto con las características del aparato, su ubicación exacta y el impacto estético, que será debatido y votado en junta. La aprobación dependerá de las mayorías previstas por la ley. La instalación de una unidad de aire acondicionado en la fachada sin la debida autorización conlleva responsabilidades legales. La comunidad tiene la facultad de exigir la retirada inmediata del aparato y, en caso de que el vecino no cumpla, puede iniciar acciones judiciales. Los tribunales frecuentemente respaldan a las comunidades en este tipo de litigios, obligando no solo a desmontar la instalación, sino también a asumir posibles sanciones económicas y los costes de reparación de los daños ocasionados en los elementos comunes.