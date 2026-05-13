Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 4427.57 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,88%. En la última semana, la cotización del euro subió 2.65%, mientras que en el último año bajó -4.32%, señalando un repunte reciente en un contexto anual aún negativo. En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia alcista: comenzó estable, encadenó varias subidas, sufrió un retroceso breve y cerró con un repunte, dejando un balance neto positivo. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea. En relación al precio del día anterior, la moneda subió Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia pagarán 442756.98 pesos colombianos; 200 euros cuestan 885513.96 y 500 euros cuestan 2213784.90.