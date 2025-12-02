Se despide el billete de 500: el motivo por el cuál muchos locales no lo aceptan, ¿qué debo hacer si tengo uno en casa?

Aunque muchos ahorristas en España usan dinero fisico, frente a la irrupción de las billeteras virtuales y el predominio en el uso de las tarjetas de débito y crédito, ha sido relegado a un segundo puesto. Frente a esto, la situación de los billetes de 500 marca un retroceso aún mayor.

Según datos del BDE, esta herramienta de intercambio alcanzó su mínimo histórico en 2022 de ejemplares en funcionamiento. Frente a este dato, el banco central español ordenó el cese en la emisión de billetes de 500.

Cese de la emisión del billete de 500

El billete de 500 existe desde el 2002. Sin embargo, según lo dispuesto por el BCE, el 27 de enero de 2019 se ordenó el fin de la emisión de esta unidad monetaria .

El motivo por eI cual los billetes de 500 desaparecerán. Imagen: archivo.

Las motivaciones que guiaron esta decisión se refieren a cuestiones de seguridad, con el fin de reducir la actividad delictiva asociada al blanqueo de capitales o fraude fiscal.

¿Qué sucederá con los billetes de 500?

El Banco de España ha informado que los billetes de 500 seguirán siendo de curso legal. Esto significa que podrán ser utilizados como medio de pago y depósito de valor, tanto para la compra como para el ahorro.

Asimismo, estos billetes mantendrán su valor indefinidamente y podrán ser intercambiados en los bancos centrales que correspondan a la zona del euro en cualquier momento.

¿Qué hacer con los billetes de 500 ahora?

El Banco de España ha explicado en su página web que tanto bancos como compañías de transporte de fondos, oficinas de cambio de moneda, entre otros, podrán recircular billetes de 500 euros.