En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,92 euros y registran un volumen de 220088 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,33% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. arrancó al alza, encadenó una corrección prolongada, rebotó, sufrió un tropiezo y culminó con tres avances, terminando el periodo casi sin cambios pero con notable volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se situó en un 11.54%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 14.68%. Esto indica que, a pesar de las variaciones que pueda enfrentar en el corto plazo, su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior. Esta menor volatilidad semanal sugiere una tendencia a la estabilidad en sus acciones durante ese periodo reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, luego de deducir todos los gastos, asciende a 5.61B, que se destinará a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao y cotizada en el Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía; produce principalmente electricidad de fuentes renovables (eólica onshore y offshore, solar e hidráulica), además de algunos activos nucleares y de gas de apoyo.

Sus líneas de negocio son Redes (distribución y gestión de redes), Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia), México y otros países y es uno de los líderes mundiales en eólica y en inversión en transición energética.