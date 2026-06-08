La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 8 de junio de 2026 es de 3,9 euros y fijan un total de 57.521 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,36%.

La cotización de Mapfre mostró una clara tendencia bajista: 8 caídas y 2 avances en 10 días, sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se situó en 14.30%, lo que es menor que la volatilidad anual de 21.29%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal sugiere que ha experimentado menos variaciones en comparación con la mayor volatilidad observada anualmente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,2 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora española del IBEX 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y produce pólizas y servicios para particulares y empresas.

Su negocio abarca autos, hogar, salud, vida, ahorro, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos. Fundada en 1933, tiene amplia presencia en España y Latinoamérica y es una de las compañías líderes del mercado español.