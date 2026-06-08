En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 11,46 euros y registran un volumen de 187354 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró predominio bajista: dos caídas iniciales, una breve pausa, alternancia de repuntes y retrocesos a mitad del periodo y un cierre con dos descensos; el balance es negativo pese a rebotes puntuales.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). krukphoto.com

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 12.76%, lo que es menor que su volatilidad anual del 24.06%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una menor variabilidad en sus movimientos durante este período reciente.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,7 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se establece en 5.79B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia y centros corporativos en Barcelona y Madrid. Tras la integración de Bankia, es uno de los mayores bancos del país y opera también en Portugal a través de Banco BPI.

Ofrece productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e hipotecas, fondos y planes, seguros y medios de pago. Su negocio se centra en banca minorista y de empresas, banca privada, gestión de activos y bancaseguros, con amplia red de oficinas, millones de clientes y fuerte enfoque en banca digital y sostenibilidad.