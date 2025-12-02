Murió el testamento y todas estas personas cobrarán la herencia aunque no figuren como receptores de los bienes

En España es habitual compartir una cuenta bancaria con un familiar o pareja. Este tipo de cuentas permite a todos los titulares ingresar o retirar dinero. Pero cuando uno de ellos fallece, la situación cambia de forma importante.

El Banco de España aclara que cuando un titular muere, “los demás no podrán disponer del dinero que hay en ella, salvo que tengan el consentimiento expreso de todos los herederos del titular fallecido”. Esto implica que los fondos quedan parcialmente bloqueados hasta que los herederos autoricen su uso.

Si no hay acuerdo entre los herederos, el bloqueo se mantiene. Durante ese tiempo solo pueden descontarse recibos de suministros ya ordenados, siempre que no exista oposición. Esto puede dejar comprometidos los ahorros del titular superviviente.

Cuentas conjuntas vs. cuentas indistintas: la diferencia clave

No todas las cuentas compartidas funcionan igual. En las cuentas indistintas, cada titular puede operar de manera independiente. El Banco de España señala que en este tipo de cuentas “se podrá seguir disponiendo del dinero después del fallecimiento de uno de los titulares”.

La diferencia es crucial: en una cuenta conjunta se requiere la aprobación de ambos titulares para operar, mientras que en una indistinta no es necesario. El Banco Sabadell recuerda que en estas últimas existe un mayor riesgo de que uno de los titulares disponga del dinero sin autorización de la otra parte.

Por eso es importante conocer el tipo de cuenta antes de enfrentarse a una situación de fallecimiento , ya que las consecuencias legales y prácticas pueden variar de forma notable.

¿Qué hacer tras el fallecimiento de un titular?

La recomendación principal es notificar a la entidad bancaria lo antes posible. Esto ayuda a evitar conflictos legales entre titulares y herederos.

El banco incluso puede decidir bloquear la cuenta. Esto puede ocurrir “porque el contrato así lo prevea o porque estalle un conflicto entre los titulares sobrevivientes y los herederos del titular fallecido”, aunque la entidad debe informar previamente a todas las partes interesadas.

Si no hay acuerdo entre herederos y titulares, el acceso queda restringido. Solo se mantienen activos los pagos ya programados. El resto del dinero queda inmovilizado hasta que exista una resolución.

