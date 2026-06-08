Este 8 de junio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se abren con un precio de 2.88 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 752,316 acciones. Esta cifra representa una variación de -0.21% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero retroceso en el valor de las acciones del banco español.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A mostró un sesgo bajista: 6 caídas y 4 avances, con tres descensos iniciales, un repunte breve, nuevas pérdidas y un tramo de tres subidas antes de cerrar con retroceso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 17.96%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 27.52%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente muestra menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,04 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo bancario español que cotiza en el IBEX 35; tiene su sede social en Alicante y centros corporativos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, con actividad en España y en el Reino Unido a través de TSB.

Su línea de negocio abarca cuentas, depósitos, tarjetas, hipotecas, préstamos a pymes, medios de pago y servicios digitales, además de banca privada y corporativa y acuerdos de seguros. Fundado en 1881 en Sabadell (Barcelona), destaca por su enfoque en pymes y su red de atención y canales online.