En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,4 euros y registran un volumen de 32873 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,17% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un comportamiento mixto con saldo positivo (6 subidas y 4 bajadas), culminando con sesgo alcista tras una corrección a mitad del periodo y un leve retroceso antes del impulso final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Enagás fue del 15.62%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.87%. Dado que el 15.62% es menor que el 21.87%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad reciente, lo que sugiere menos variaciones en su desempeño a corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,4 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica una pérdida neta al finalizar el periodo contable.

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y el principal transportista de gas natural; tiene su sede en Madrid. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos y no produce gas: su “producto” son servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en infraestructuras energéticas y en el desarrollo de gases renovables como biometano e hidrógeno. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 y está certificada como operador independiente, con participaciones en proyectos internacionales.