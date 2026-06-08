La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este lunes, 8 de junio de 2026 es de 23,6 euros y documentan un total de 196.169 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 2,25%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un tono claramente alcista: tras dos jornadas de retroceso al inicio, encadenó cuatro avances, corrigió una sesión y cerró con otras dos subidas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, Repsol ha mostrado una volatilidad del 25.41%, que es inferior a la volatilidad anual del 28.97%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las fluctuaciones que se han observado durante el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.76B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía integrada del Ibex 35 con sede en Madrid (Campus Repsol). Opera en más de 30 países y abarca toda la cadena de valor de la energía: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas natural, GLP, lubricantes, productos petroquímicos, electricidad y energía renovable, además de biocombustibles e hidrógeno renovable. Sus principales líneas de negocio son Upstream, Industrial y Comercial y Renovables; cuenta con grandes refinerías en España (Cartagena, Tarragona, Puertollano, A Coruña y Petronor) y objetivo de cero emisiones netas en 2050.