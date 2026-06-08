En la apertura de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 36,84 euros y registran un volumen de 16480 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,24% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo alcista moderado: 6 avances y 4 retrocesos, con alternancia inicial, dos tramos de subida y un cierre firme, sin jornadas planas.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 10.47%, mientras que la volatilidad anual se sitúa en un 19.21%. Dado que el 10.47% es menor que el 19.21%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en esta última semana ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española con sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y también a la venta de gas en España y Portugal.

Produce energía a partir de fuentes renovables, hidráulicas, nucleares y térmicas; su negocio se organiza en Generación, Redes (e-distribución) y Comercialización/Servicios (incluida movilidad eléctrica). Datos de interés: forma parte del Ibex 35, es una de las mayores utilities del país y su accionista mayoritario es Enel.