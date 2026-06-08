Este lunes, 8 de junio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 10,54 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.315.715. Esta cifra refleja una variación del -1,22% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción osciló con alternancias frecuentes y cerró con dos descensos seguidos, dejando un sesgo bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). krukphoto.com

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Banco Santander se ha situado en 16.56%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 29.39%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las recientes fluctuaciones a corto plazo. La menor volatilidad semanal sugiere un entorno menos incierto en comparación con el período anual.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global española, integrante del Ibex 35, con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la prestación de servicios financieros: banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y pagos; no produce bienes físicos, sino productos y soluciones financieras.

Sus principales líneas de negocio incluyen banca de particulares y empresas, financiación al consumo (Santander Consumer Finance), servicios de pagos (PagoNxt) y banca digital (Openbank). Fundado en 1857, es uno de los mayores bancos de Europa por capitalización y tiene presencia significativa en Europa y América (España, Reino Unido, Portugal, Polonia; Brasil, México, Chile, Argentina y Estados Unidos), con un fuerte enfoque en digitalización y banca responsable.