El 8 de junio de 2026, las acciones del banco BBVA se abren en el IBEX 35 con un precio de 19.24 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 366,551 acciones. Esta cifra representa una disminución del 0.88% respecto al cierre del día anterior, lo que refleja un interés cauteloso por parte de los inversores en el actual clima financiero.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA alternó subidas y bajadas, pero cerró con dos descensos consecutivos, dejando un balance negativo y un sesgo bajista reciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, BBVA ha experimentado una volatilidad del 17.32%, que es menor que su volatilidad anual del 29.54%. Esto sugiere que, a corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el año anterior, indicando menos variaciones en su desempeño económico reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y a los servicios financieros y desarrolla productos como cuentas y tarjetas, créditos e hipotecas, inversión y seguros, además de soluciones de pago y banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España y México, con presencia relevante en Turquía (Garanti BBVA) y en varios países de América del Sur; datos de interés: fundada en 1857, con fuerte apuesta por la digitalización y la sostenibilidad y millones de clientes a nivel global.