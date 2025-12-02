La pregunta “¿cuándo son las vacaciones de invierno?” vuelve a ser clave para miles de familias. Las escuelas de toda España cerrarán por el periodo oficial de vacaciones, según las resoluciones publicadas por cada comunidad autónoma.

El cierre afecta a todos los niveles educativos y está fijado dentro del calendario escolar 2025-2026.

Las comunidades confirman el cierre por las vacaciones de invierno

La consejería de educación de cada comunidad autónoma ya publicó el calendario escolar del curso 2025-26. Todas las regiones establecieron sus fechas oficiales mediante resoluciones o decretos que determinan los días en que no habrá clase. Las vacaciones de Navidad, también conocidas como receso invernal, se repiten en todas las comunidades.

El cierre temporal de los centros educativos refleja la estructura común del curso y la necesidad de garantizar periodos de descanso. Estos días se suman a los festivos nacionales, como 1 de enero (Año Nuevo) y el 6 de enero (Epifanía del Señor)

¿Qué comunidades tendrán más días sin clases?

Todas las autonomías mantienen un mínimo de descanso, aunque algunas añaden días propios. En Cantabria habrá “del 27 al 31 de octubre de 2025 (Semana de otoño)” y “del 23 al 27 de febrero de 2026 (Semana blanca)”. En Galicia se suma el “31 de octubre (Día do Ensino)”.

Mientras tanto, Madrid confirmó cierres adicionales: “los días no lectivos establecidos oficialmente son: el 13 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, así como el 7 de enero, 27 de marzo y 6 de abril de 2026”. Estos añadidos amplían el descanso más allá del periodo navideño.

Las Baleares también incorporan una fecha extra: “el 27 de febrero se celebrará una jornada de fiesta escolar unificada”. En otras autonomías, como Canarias, se suman festividades locales: “15 de septiembre en Lanzarote y La Graciosa” o “6 de octubre en La Gomera”.

¿Por qué cierran las escuelas en vacaciones de invierno?

El cierre total de escuelas durante el invierno responde al calendario común del curso, a los festivos nacionales y a las decisiones específicas de cada comunidad. Las fechas incluyen descansos navideños, fiestas autonómicas y días de libre disposición.

Cada región define de forma independiente el cierre, pero todas coinciden en interrupciones amplias. Por ejemplo: “Las vacaciones de Navidad se disfrutarán del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026” (Baleares), “Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026” (Castilla-La Mancha), “Las vacaciones de Navidad se celebrarán entre el 22 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026” (Melilla).

Fechas oficiales del cierre de escuelas por vacaciones de invierno

A continuación, se detallan las fechas exactas

23 de diciembre al 6 de enero (Andalucía).

19 de diciembre hasta el 6 de enero (Aragón).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Asturias).

22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 (Baleares).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Canarias).

22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026 (Cantabria).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Castilla-La Mancha).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Castilla y León).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Cataluña).

20 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Ceuta).

22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 (Comunidad Valenciana).

22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026 (Extremadura).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Galicia).

22 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026 (La Rioja).

22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 (Madrid).

22 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 (Melilla).

¿Qué significa esto para las familias?

Las vacaciones implican ajustes en rutinas y organización doméstica. El cierre total de centros reduce actividades escolares y obliga a reorganizar el cuidado infantil. Las familias dependen de estos calendarios para planificar trabajo, ocio y logística.

Los días no lectivos adicionales, como el “23 de abril, Día de San Jorge” (Aragón) o el “Día de la Comunidad Educativa” (La Rioja), amplían el tiempo sin clases y deben considerarse en la planificación anual.