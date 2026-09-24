Jorge Rey, joven aficionado a la meteorología, y su predicción sobre la llegada del invierno a España.

El otoño ha comenzado en España lejos del frío propio de la estación y, según las previsiones de Jorge Rey, aficionado a la meteorología y divulgador de redes sociales, esa sensación se prolongará durante semanas.

El joven divulgador burgalés, de 19 años, ha actualizado en su canal de YouTube sus cabañuelas para los próximos meses y sitúa el inicio de la estación bajo el signo del calor, con la nieve como gran ausente hasta bien entrado el calendario.

“Las primeras intuiciones nos dejan pensar que el invierno vendría cálido, pero bastante lluvioso”, resumió Rey en su intervención, publicada el 21 de septiembre. El propio divulgador retrasa la llegada del frío: según su pronóstico, hasta diciembre no se espera un frío contundente e invernal, por lo que la nieve tardará en aparecer en cotas bajas.

Las cabañuelas son un conjunto de métodos tradicionales de predicción basados en la observación de los primeros días de agosto, no una técnica científica. Rey se hizo popular en 2021, cuando este sistema pareció anticipar la gran nevada de la borrasca Filomena.

Sin embargo, sus previsiones a largo plazo no tienen un respaldo científico, sino que son una interpretación basada en la tradición. En febrero de 2023, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) lanzó un comunicado donde afirmó que las cabañuelas “pueden tener su arraigo e interés cultural, pero carecen de base científica”.

La predicción de Jorge Rey para el otoño en España. inho Lee

Qué prevé Jorge Rey para el otoño

Para los últimos días de septiembre, el divulgador prevé tormentas que se desplazarán hacia el norte de África y apenas alcanzarán las montañas del sureste, en Murcia y Alicante. Un anticiclón reforzaría el ambiente cálido en el oeste, aunque no descarta chubascos débiles en zonas occidentales y una entrada de aire más fresco en el norte.

Octubre mantendría esa irregularidad. El aficionado meteorólogo espera más calor en el oeste y calima en Canarias, con chubascos que entrarían por el oeste el día 9 y avanzarían hacia el Mediterráneo durante el puente del Pilar.

El cambio más definido del mes se produciría, según sus cálculos, entre el 23 y el 24, cuando un frente atlántico dejaría lluvias y tormentas en la mitad norte y el centro, con temperaturas más suaves.

La predicción para la llegada de la nieve, según Jorge Rey. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo llegará la nieve, según las cabañuelas de Jorge Rey

El grueso del pronóstico de Rey apunta a noviembre como el mes más húmedo de esta primera parte. El joven anuncia frentes atlánticos entre los días 3 y 9, con lluvias abundantes en la mitad oeste, y sitúa una DANA el 14 de noviembre, seguida de tormentas fuertes en el Levante. Hacia el día 27, prevé un frente con un descenso apreciable de las temperaturas que dejaría “las primeras nieves en cotas muy altas”, según explica en el vídeo.

El episodio realmente invernal, sin embargo, no llegaría hasta diciembre: “Hasta diciembre no esperamos un frío contundente”. Rey lo sitúa alrededor del día 9, con lo que describe como el “primer bajón térmico invernal de la temporada”: lluvias en el norte y el centro, nevadas importantes en montaña, primeros copos en cotas medias y heladas posteriores. Es entonces cuando, según su previsión, el invierno se dejaría notar de verdad.

En conjunto, el divulgador dibuja un invierno que tardaría en arrancar, con un otoño templado y lluvioso y un frío que no se instalaría hasta diciembre. Habrá que esperar para comprobar si sus cabañuelas vuelven a acertar o si, como ocurre con las predicciones a tan largo plazo, la realidad acaba tomando otro camino.