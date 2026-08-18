Se aproxima un diluvio con granizo como pelota, fuertes tormentas y ráfagas de viento que golpearán todas estas provincias

Se aproxima un diluvio con granizo como pelota, fuertes tormentas y ráfagas de viento golpearán todas estas provincias

España afronta una semana marcada por fuertes contrastes meteorológicos. El alejamiento de la DANA que afectó al país durante el fin de semana permitirá que las temperaturas vuelvan a subir, pero el calor convivirá todavía con lluvias y tormentas potencialmente intensas.

La Aemet prevé este lunes un repunte de las máximas en la mitad norte y Baleares. Al mismo tiempo, pueden producirse chubascos acompañados de rachas de viento muy fuertes y probable granizo en amplias áreas del centro, sur y este peninsular.

El escenario mantiene a diez comunidades autónomas bajo avisos meteorológicos por calor, lluvia o tormentas. Andalucía, Extremadura y Galicia se encuentran en nivel naranja, mientras otras siete comunidades tienen activado el nivel amarillo.

La situación volverá a cambiar durante los próximos días. Tras un martes especialmente caluroso, la Aemet anticipa desde el miércoles el inicio de un giro que culminará el viernes con un descenso generalizado de las temperaturas y precipitaciones en numerosos puntos.

MADRID, 25/06/2026.- Varias personas se protegen de la lluvia en Madrid, este jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da por finalizada el jueves la primera ola de calor que se ha registrado en España este verano, con un descenso de temperaturas generalizado gracias a la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, aunque todavía habrá valores altos en el nordeste y Baleares. EFE/DAniel Gonzalez Fuente: EFE Daniel González

Aemet avisa de temperaturas de hasta 40 grados y fuertes tormentas desde este lunes

La DANA comienza a perder protagonismo, pero su alejamiento tendrá un efecto inmediato sobre los termómetros. “La dana que nos ha afectado este fin de semana se aleja y se debilita con la entrada de una dorsal de anticiclón sobre la mitad norte de la península y Baleares, que propiciará un repunte en las temperaturas máximas”, explicó el portavoz de Aemet, José Luis Camacho.

Las máximas aumentarán de manera generalizada en el interior, mientras permanecerán sin grandes cambios en los litorales y Baleares. En Canarias, por el contrario, se espera un ligero descenso de las temperaturas.

Los termómetros superarán los 35 grados en la mitad sur, noreste, Baleares, Galicia, Comunidad de Madrid y determinados puntos de Castilla y León y Comunidad Valenciana. El episodio será todavía más intenso en los valles del Guadalquivir y del Tajo, donde podrán alcanzarse los 40 grados.

El calor, sin embargo, no será el único protagonista. La Aemet prevé el desarrollo de nubosidad en zonas de montaña y en el centro, sur y este de la Península, con tormentas que podrán llegar acompañadas de viento muy fuerte y granizo.

Diez comunidades en alerta: dónde habrá calor, lluvias y granizo

Este lunes hay diez comunidades autónomas con avisos por distintos fenómenos. Andalucía, Extremadura y Galicia presentan el nivel naranja, que representa un peligro importante, mientras Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana permanecen en amarillo.

En Andalucía, las provincias de Córdoba y Jaén podrán alcanzar los 40 grados. En zonas de Sierra y Pedroches también se esperan tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo. Extremadura tendrá avisos tanto por altas temperaturas como por tormentas intensas.

En Galicia, las máximas oscilarán entre los 36 grados de las Rías Baixas y los 39 grados del Miño de Ourense. Aemet también mantiene un aviso por nieblas en A Mariña, Lugo, donde la visibilidad puede reducirse hasta los 200 metros y afectar a la A8 a la altura de Mondoñedo.

Las lluvias pueden ser localmente intensas en otras zonas. En Cádiz, Málaga, Castellón, Teruel, Barcelona y Girona, las tormentas dejarán acumulados de entre 15 y 25 litros por metro cuadrado.

Riesgo de crecidas súbitas en Teruel y Castellón por las lluvias

La situación adquiere especial relevancia en Teruel y Castellón. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advirtió del riesgo de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos ante los avisos por precipitaciones intensas.

Según la información de Aemet recogida por EFE, en ambas provincias pueden acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Los avisos se mantienen hasta las 22 horas de este lunes.

Ante estas condiciones, la CHE recuerda que pueden producirse aumentos rápidos del caudal en barrancos y cauces menores. El organismo recomienda seguir la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos y atender las indicaciones de Protección Civil.

La Comunidad Valenciana tendrá así a las tormentas como uno de sus principales fenómenos adversos. En el interior norte de Castellón, además de las lluvias intensas, podrán registrarse rachas muy fuertes y episodios de granizo.

Aemet anticipa otro repunte del calor para el martes

El martes continuará el episodio de altas temperaturas. Camacho señaló que el “fenómeno más relevante” de la jornada será precisamente el calor en Galicia y buena parte del centro y sur peninsular, además del valle del Ebro y las depresiones catalanas.

Las máximas aumentarán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias. La Aemet prevé valores superiores a 35 grados en Baleares y en prácticamente toda la Península, con la excepción del Cantábrico y las zonas de montaña.

Las mínimas comenzarán a bajar en el noreste y suroeste, aunque subirán en zonas del centro, Comunidad Valenciana y Baleares. Continuarán además las noches tropicales, con temperaturas que no descenderán de los 20 grados en amplias áreas del suroeste y los litorales mediterráneos.

El calor tendrá también consecuencias sobre el riesgo de fuego. Según el pronóstico, “el riesgo de incendios forestales continuará en niveles muy altos extremos en buena parte de la mitad norte, área mediterránea, Baleares, zona centro y Extremadura”.

Miércoles: Aemet anuncia “el principio de un cambio importante en el tiempo”

El miércoles comenzará una nueva fase. Según Camacho, “la aproximación de una vaguada y un frente Atlántico y la reabsorción de los restos de la dana atlántica” marcarán “el principio de un cambio importante en el tiempo”.

La nubosidad volverá a desarrollarse en buena parte de la Península y habrá chubascos y tormentas en los Pirineos, sistemas Béticos, sistema Ibérico y cordillera Cantábrica.

“Las tormentas podrán ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes y de viento de granizo”, advierte el portavoz de Aemet. Canarias, por su parte, tendrá intervalos nubosos que pueden dejar algunas precipitaciones en las islas montañosas.

Las máximas bajarán de manera generalizada. La excepción estará especialmente en Valencia y, en menor medida, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, donde todavía podrán superarse los 35 grados.

Se aproxima un diluvio con granizo como pelota, fuertes tormentas y ráfagas de viento que golpearán todas estas provincias Archivo.

Cuándo bajan las temperaturas: el viernes llega el frente frío

El cambio todavía no estará consolidado el jueves. Para esa jornada, las temperaturas volverán a subir ligeramente antes de que la situación meteorológica experimente otro giro.

Será el viernes cuando la entrada de una vaguada y un frente frío atlántico provoque un descenso térmico generalizado. El episodio llegará además acompañado de precipitaciones en numerosos puntos de la Península.

Según la previsión trasladada por Aemet, este nuevo escenario terminará “marcando una pausa en este largo verano en la mayor parte del país”.

De cumplirse el pronóstico, España pasará así en apenas unos días de máximas cercanas a 40 grados, noches tropicales y riesgo extremo de incendios a un escenario dominado por el descenso térmico y las precipitaciones.