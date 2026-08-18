Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

El tiempo en España durante este martes, 18 de agosto de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este martes 18 de agosto

El clima en España se presentará estable, con cielos poco nubosos o despejados en general. En el extremo norte y el área del Estrecho, Ceuta y Melilla, se podrá observar nubes bajas que tenderán a despejarse. Se anticipa el desarrollo de nubosidad en el interior por la tarde, con posibilidad de tormentas aisladas en sistemas montañosos.

Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte, Málaga, el sureste y Canarias, alcanzando más de 35 grados en Baleares y casi toda la Península. Se prevén noches tropicales en el suroeste y litorales mediterráneos, con temperaturas mínimas que bajarán en algunas zonas. Vientos flojos del sur y variable dominarán la mitad sur.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, se espera un día despejado con temperaturas en ascenso, alcanzando hasta 39 grados y posibles tormentas aisladas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos, con algunas brumas en el litoral. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16 grados y máximas de hasta 41 grados, con pocas variaciones en la vertiente atlántica y un descenso en el poniente almeriense. Los vientos serán flojos y variables, cambiando a suroeste en la tarde en la vertiente atlántica.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña tendrá cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral sur. Por la tarde, se espera nubosidad en el nordeste y posibles chubascos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 40 grados, destacando valores cercanos a 40 grados en la depresión central y la cuenca del Ebro. El viento será flojo, variando entre direcciones, predominando el noroeste en la mañana y el componente oeste y sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón presentará un cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en el sistema Ibérico de Teruel y puntos del Pirineo, donde no se descartan chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados y las máximas alcanzarán los 39 grados en el sur de Huesca y el este de Zaragoza, con un viento flojo variable en general.

El clima en Asturias estará marcado por intervalos de nubes bajas y algunos claros en las horas centrales del día, con la posibilidad de lloviznas dispersas en el litoral. Habrá brumas y nieblas matinales y vespertinas, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados. Los vientos serán flojos de este y nordeste, más intensos en la costa.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, sin grandes cambios: máxima 35 ºC y mínima 20 ºC. Noches tropicales o tórridas. Viento flojo variable, moderado del norte en Menorca; por la tarde flojo del sur y brisas costeras.

Intervalos nubosos con nubosidad media y alta en las islas orientales durante la segunda mitad del día. Posibles lluvias débiles en medianías del norte de las islas occidentales por la madrugada. Temperaturas mínimas de 17 grados y máximas en ligero ascenso, alcanzando los 31 grados en medianías y cumbres. Viento moderado del norte en la provincia oriental y del noreste en la occidental, con viento fuerte del suroeste en cumbres centrales de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielos despejados y temperatura máxima de 40 grados, esperando chubascos aislados por la tarde en el norte, mientras las mínimas alcanzarán los 21 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominará el cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas por la mañana en el extremo nororiental y nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña, baja probabilidad de chubascos aislados en el Sistema Central, mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso y viento variable flojo a moderado.

El clima se presentará despejado, con nubosidad de evolución diurna en áreas de montaña, donde podría haber alguna tormenta seca en la tarde. Las temperaturas tendrán un ligero ascenso, alcanzando hasta 40 grados, especialmente en zonas como el Valles del Tajo y Guadiana, mientras que la mínima será de 14 grados. Se espera un viento flojo predominando del suroeste y sureste en diferentes áreas durante la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos con intervalos de nubes bajas, máxima de 28 y mínima de 22 grados, con vientos flojos variables que aumentarán a moderados de poniente al final del día.

Melilla: cielos nubosos con brumas y polvo en suspensión, abriéndose claros desde el mediodía; vientos flojos variables con predominio norte por la tarde; temperaturas sin cambios, con máxima de 31°C y mínima de 26°C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se anticipan intervalos de nubes bajas con claros en las horas centrales, algunas lloviznas en el litoral y brumas matinales y vespertinas en zonas altas, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 34 grados y vientos flojos del norte y nordeste.

La Rioja: poco nuboso, con nubes bajas por la mañana al oeste y evolución en la sierra; mínimas sin cambios o algo menores en el valle, máximas en ligero ascenso y viento flojo del noroeste y norte.