Confirmado | España acaba de pulverizar un récord histórico que llevaba vigente desde 1961

España acaba de registrar un récord climático sin precedentes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó que el verano de 2026 ya es el más cálido desde que comenzaron los registros en 1961, con una temperatura media de 24,5 grados durante los meses de junio y julio.

El dato no llega solo. La AEMET también certificó que este ha sido el verano más seco de toda la serie histórica, tras acumular únicamente 17 litros por metro cuadrado de lluvia. Mientras tanto, el calor extremo mantiene este martes avisos meteorológicos en ocho comunidades autónomas, con máximas que volverán a acercarse a los 40 grados.

Los nuevos registros consolidan una tendencia que la propia agencia considera evidente: los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes y los veranos recientes concentran prácticamente todos los récords de temperatura registrados en España.

Confirmado | España acaba de pulverizar un récord histórico que llevaba vigente desde 1961

AEMET confirma el verano más cálido desde 1961: estos son los datos que rompen todos los récords

La AEMET informó este martes que el verano de 2026 alcanzó una temperatura media de 24,5 ºC, la cifra más elevada de toda la serie histórica iniciada en 1961.

En un mensaje publicado en la red social X, el organismo explicó que “con una temperatura media de 24,5 ºC, supera en 0,7 ºC a los bimestres junio-julio más cálidos, los de 2022 y 2025”.

Además, la agencia señaló que el período comprendido entre junio y julio de este año ha sido “2,9 ºC más cálido que el promedio 1991-2020”, una diferencia que refleja la intensidad del episodio de calor vivido este verano.

La AEMET también destacó otro dato significativo: “los cinco bimestres junio-julio más cálidos en este país se han registrado desde 2015” y “nueve de los diez con mayor temperatura media han ocurrido en el siglo XXI”.

España también registra el verano más seco de toda la serie histórica

El récord de temperaturas viene acompañado por otro dato igualmente excepcional. Según la AEMET, el verano de 2026 también se convirtió en el más seco desde que existen registros.

Durante junio y julio apenas se acumularon 17 litros por metro cuadrado de precipitación, un valor inferior a los anteriores mínimos históricos registrados en 1994, con 21 l/m², y en 2005 y 2016, con 27 l/m².

Sobre esta situación, la agencia explicó que “En verano siempre llueve poco, pero este año las lluvias han sido, hasta ahora, especialmente escasas”, una circunstancia que incrementa la preocupación por la sequía y favorece el riesgo de incendios forestales durante las próximas semanas.

Tras conocerse los datos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró en redes sociales que “frente a estos impactos la respuesta pasa por la unidad: coordinación entre administraciones para dar respuesta inmediata”.

La ministra añadió además que “A la vez, acuerdos estratégicos que aborden la raíz de la crisis climática. Es momento de sumar fuerzas. Necesitamos un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática”.

Confirmado | España acaba de pulverizar un récord histórico que llevaba vigente desde 1961 Fuente: EFE Biel Aliño

¿Por qué el verano de 2026 ha sido tan extremo en España?

Los datos publicados por la AEMET muestran que el comportamiento del clima durante junio y julio de 2026 no responde a un episodio aislado.

La temperatura media de 24,5 grados supone un incremento de 2,9 grados respecto al promedio del período 1991-2020, lo que convierte a este verano en una anomalía climática de gran magnitud.

Además, la evolución de las últimas décadas refleja una tendencia clara. La agencia destaca que los cinco bimestres junio-julio más cálidos registrados en España se han producido desde 2015, mientras que nueve de los diez más cálidos pertenecen ya al siglo XXI.

Estos registros sitúan al verano de 2026 como un nuevo máximo histórico dentro de una sucesión de veranos excepcionalmente cálidos que se ha intensificado durante los últimos años.

Avisos por calor en ocho comunidades: estas son las zonas donde las temperaturas rozarán los 40 grados

Coincidiendo con la publicación de estos datos, la AEMET mantiene este martes avisos meteorológicos por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias.

Los avisos de nivel naranja, que implican un riesgo importante, afectan a las comarcas de Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga; La Vega del Segura, en Murcia; y las islas de Gran Canaria y La Palma, donde los termómetros volverán a situarse cerca de los 40 grados.

Además, permanecen activos avisos de nivel amarillo por calor en otras zonas de esas mismas comunidades.

La jornada también estará marcada por lluvias y tormentas en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde podrán acumularse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. La AEMET advierte de que estas precipitaciones podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Canarias, además de las altas temperaturas, permanecerán activos avisos por viento en Gran Canaria, La Palma y La Gomera, con rachas que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.