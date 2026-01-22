Los altos precios de la vivienda y el estancamiento de los salarios han empujado a miles de españoles a recurrir a alternativas poco convencionales, como los pisos compartidos o las mudanzas a zonas rurales. Dentro de estas opciones, algunas personas han optado por las autocaravanas como sus nuevas viviendas habituales.

Este es el caso de Rafael, un malagueño que trabaja en el aeropuerto y vive en una furgoneta de apenas 8 metros cuadrados. “Vivimos así. No es lo mismo estar de vacaciones por ocio que hacerlo por obligación”, explicó ante las cámaras de La Sexta Noticias.

Según relató, con su sueldo no puede pagar un alquiler en la ciudad y los costos que un alquiler urbano implica. Es por eso que, desde hace un tiempo, su casa es una autocaravana aparcada en las afueras de Málaga. Este ahorro es la única opción viable para poder ayudar económicamente a su hija.

Las furgonetas son una alternativa habitacional en España. (Fuente: archivo)

¿Por qué muchos españoles deben vivir en autocaravanas?

La historia de Rafael no es una excepción en España. Según los datos de la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Caravaning (ASEICAR), en 2025 se matricularon en España más de 9000 autocaravanas, lo que representó un aumento del 20% con respecto al año anterior.

Aunque el fenómeno está principalmente vinculado al turismo, se ha convertido en un reflejo de la crisis habitacional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio del alquiler subió en 2025 casi un 9%, mientras que los salarios apenas crecieron un 2,1%.

del mercado tradicional. En Málaga, en el mismo descampado donde vive Rafael, hay alrededor de 80 familias que han convertido un parking en un barrio alternativo. “Aquí hay mucha gente trabajando y ganando 1.500 euros”, explica una vecina para el reportaje de La Sexta Noticias.

Los casos de españoles que viven en autocaravanas por necesidad habitacional

Entre estas autocaravanas también hay casos distintos, personas que eligieron el caravaning por estilo de vida o trabajo remoto. Furkad, un programador de Ucrania, instaló su autocaravana en el mismo aparcamiento. “Málaga es muy caro para alquilar una casa y con autocaravana no tengo que pagar el alquiler”, comentó.

Aunque los vecinos en el campamento de autocaravanas tienen motivos distintos, en el fondo todos comparten la misma realidad y problemas. El precio del alquiler ha superado a los sueldos de varios empleos y esta alternativa es una opción accesible ante la crisis de vivienda.

En toda la Costa del Sol un piso de 60 metros cuadrados cuesta de media 1.000 euros al mes, según Idealista. Una cifra que supera el sueldo medio neto de muchos trabajadores locales. No solo sucede en las ciudades turísticas, sino que los valores y la brecha se agrandan más en grandes urbes, como Madrid o Barcelona.