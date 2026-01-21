Miguel, jubilado de 72 años: “El piso cuesta la mitad de mi jubilación y no puedo pagarlo solo”

En las últimas décadas, la crisis de viviendas en España se ha intensificado hasta alcanzar su estado actual y eso se puede ver reflejado en las estadísticas. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 el 20,4% de los hogares vivía de alquiler, un aumento respecto a los datos del año anterior.

A su vez, esta tendencia tiene un mayor peso en las regiones más demandadas, como Baleares con un 30,9% de viviendas en alquiler; Cataluña con un 27,9%; y Madrid con un 27,1%. Y la situación empeora en zonas turísticas donde el crecimiento de alquiler turístico o temporal en los últimos años ha provocado un aumento de precio y escasez en la oferta.

En este marco es que Miguel Ángel, un sevillano de 72 años, ha comenzado a compartir piso con un joven de 24 años porque el precio de su alquiler se ha disparado “un 23%”. Este aumento lo obligó a prescindir de su total libertad para convivir con alguien que podría ser su nieto. “Me han subido el alquiler a 1.000 euros, casi la mitad de mi pensión”, reveló en entrevista radial para Hoy por Hoy.

El valor del alquiler del piso compartido entre un jubilado y un joven de 24 años. (Fuente: archivo)

La historia del jubilado de 72 años que comparte piso con un joven de 24

La pensión del jubilado es bastante digna, con un valor superior a los 2000 euros mensuales, sin embargo, Miguel Ángel asegura que el motivo de su decisión de compartir la vivienda fue porque la “economía me obliga a ello”. De este modo, prefiere invertir sus ahorros en otras facturas fuera del inmueble compartido.

“Empecé pagando 660 euros por una zona un poco periférica del casco urbano de Sevilla; estaba en buenas condiciones. Pero en casi tres años el alquiler ha pasado de ser la tercera parte de mi pensión a ser la mitad”, explicó Miguel Ángel.

Según su relato, ofertar el piso para compartirlo fue una decisión difícil, e incluso la comparó con casarse: “Voy a compartir ese piso, voy a perder una parte de mi libertad, de poder ir en pelotas por mi casa, y tengo que vivir con alguien que no conozco”.

El valor del alquiler en Sevilla y los motivos detrás de compartir piso. (Fuente: archivo)

¿Por qué el jubilado decidió compartir piso con un joven de 24 años?

Miguel Ángel reconoce que su compañero de piso, 48 años menor, también ha sido afectado por el problema de la vivienda en España, que es especialmente grave entre jóvenes porque, según Eurostat, no se pueden emancipar de la casa de sus padres hasta pasados los 30 años.

“El chaval tiene su problema con la vivienda. Él es cocinero titulado y cobra el salario mínimo, 1.200 euros. Él invierte una tercera parte de sus ingresos en esta vivienda conmigo”, reflexionó el jubilado sevillano.

Según Idealista, el precio de la vivienda en alquiler en Sevilla para diciembre de 2025 fue de 12,9 euros por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 7% con respecto a diciembre del año anterior.