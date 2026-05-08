En la apertura de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 21,83 euros y registran un volumen de 116168 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,18% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, Repsol inició con una caída, encadenó seis subidas seguidas, registró dos retrocesos y cerró al alza, dejando un balance positivo y una tendencia alcista con leve corrección final. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha alcanzado un 37.51%, que es notablemente superior a su volatilidad anual de 28.44%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este corto período de tiempo. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la compañía se sitúa en 1.76B, resultando en un fondo de inversión significativo. Repsol es una compañía energética integrada con sede en el Campus Repsol (Madrid, España) y una de las 35 del Ibex 35. Opera a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción de hidrocarburos, refino y química, trading, generación eléctrica (incluida renovable) y negocios cliente (estaciones de servicio, GLP, electricidad y gas). Produce petróleo y gas, combustibles (gasolina, diésel, queroseno), lubricantes, gases licuados, petroquímicos, biocombustibles y electricidad. Datos de interés: refinerías en A Coruña, Cartagena, Tarragona y Puertollano, participación en Petronor (País Vasco), presencia internacional y compromiso de emisiones netas cero en 2050.