La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este viernes, 8 de mayo de 2026 es de 4,17 euros y fijan un total de 37.967 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,38%. En los últimos 10 días, Mapfre alternó subidas y bajadas en rachas (3-2-2-2), con volatilidad y un balance neutral, sin tendencia clara. La volatilidad económica de la última semana de Mapfre se sitúa en 18.91%, lo que es menor que la volatilidad anual del 23.14%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. MAPFRE es una aseguradora global española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro, el reaseguro y servicios financieros y produce pólizas y soluciones de protección para particulares y empresas. Su línea de negocio abarca autos, hogar, salud, vida, empresas, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión del ahorro e inversiones. Opera en más de 40 países, con liderazgo en España y Latinoamérica, millones de clientes y una amplia red de oficinas y mediadores.