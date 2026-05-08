La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este viernes, 8 de mayo de 2026 es de 19,53 euros y fijan un total de 164.219 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,48%. En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. alternó con frecuencia, con cinco avances y cinco retrocesos y sin jornadas planas; el periodo concluyó con dos caídas consecutivas, por lo que el balance general no muestra una tendencia definida. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana fue del 14.19%, lo que es menor que su volatilidad anual del 15.44%. Esto indica que su comportamiento reciente es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una menor inestabilidad en su performance económico. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene tras deducir todos sus gastos. Iberdrola es una multinacional energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar energía, produciendo principalmente electricidad de origen renovable (eólica, hidráulica y solar) y operando también ciclos combinados y activos nucleares en menor medida. Su negocio se centra en redes eléctricas reguladas, generación renovable —incluida eólica marina—, comercialización y soluciones energéticas (autoconsumo, recarga de vehículos, almacenamiento e hidrógeno verde). Datos de interés: presencia en mercados como España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), liderazgo global en renovables y política de dividendo estable.