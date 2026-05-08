En la apertura de mercados de este viernes, 8 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,74 euros y registran un volumen de 531876 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -1,24% en comparación con el día previo. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró predominio de avances con retrocesos intermitentes: inició con debilidad, alternó movimientos, encadenó tres jornadas positivas y terminó con un ligero ajuste, reflejando un sesgo alcista con cierta volatilidad. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 43.11%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual de 30.23%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, reflejando una situación de mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión luego de deducir todos sus gastos. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede en Madrid (Ciudad BBVA, Las Tablas) y domicilio social en Bilbao. Se dedica a la banca universal y ofrece productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, pagos, ahorro e inversión, seguros y banca digital. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y patrimonio y pagos. Datos de interés: con orígenes en 1857, fuerte presencia en España, México (principal contribución a resultados), Turquía y Sudamérica; referente en digitalización y sostenibilidad y cotiza en las Bolsas españolas bajo el ticker BBVA.