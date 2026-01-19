La mejor furgoneta camper del mercado: esta van es ideal para viajes largos. (Fuente: Mercedes-Benz)

El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se posiciona como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacando por su confort, versatilidad y equipamiento pensado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior diseñado para el bienestar, el vehículo combina funcionalidad y estilo.

Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, manteniendo siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes.

Su configuración permite aprovechar cada centímetro delespacio interiorsin sacrificar lujo ni diseño. ElClase V Marco Poloestá disponible en España desde695 eurosal mes en48 cuotas, con una entrada inicial de30.260 eurosy una cuota final de45.633,99 euros.

Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura.

La mejor furgoneta camper del mercado: esta van destaca por su comodidad y excelente equipamiento (foto: archivo).

Clase V Marco Polo: explora su equipamiento

Cocina

La cocina del Clase V Marco Polo es compacta pero completa, con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico, diseñada para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes.

Camas

El vehículo cuenta con dos zonas para dormir: una cama inferior en el compartimento de pasajeros y una cama de techo elevada, ambas con colchones ergonómicos que garantizan confort y descanso para hasta cuatro personas.

Mesa plegable

La mesa plegable integrada permite reuniones o comidas a bordo, mientras que los asientos basculantes del conductor y acompañante pueden girar para crear un espacio de convivencia flexible y cómodo.

Almacenamiento

El interior ofrece amplio almacenamiento con armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, permitiendo organizar utensilios de cocina, ropa y equipo de viaje de manera práctica.

Suspensión neumática

La suspensión neumática AIRMATIC, junto con el control de nivel Camper, asegura que el vehículo se mantenga estable en terrenos irregulares, brindando seguridad y confort en cada parada.

La furgoneta camper Clase V Marco Polo cuenta con equipamiento para trayectos largos

Clase V Marco Polo: cómo está diseñado

El vehículo combina estética y funcionalidad con materiales de alta calidad y un interior pensado para el confort :

Salón con contraste claro-oscuro y superficies de porcelana y laca de piano.

Iluminación LED ambiental que genera un ambiente acogedor.

Puesto de conducción widescreen de manejo intuitivo.

Asientos ajustables con calefacción, apoyo lumbar y redes portaobjetos.

Altura del vehículo de 1,99 m y hasta seis asientos disponibles.

Clase V Marco Polo: cómo está conformada su tecnología

La Clase V Marco Polo integra soluciones avanzadas que facilitan la conducción y la gestión del vehículo: