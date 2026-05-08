La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este viernes, 8 de mayo de 2026 es de 10,41 euros y documentan un total de 887.429 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -1,61%. En los últimos 10 días, Banco Santander mostró sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), con una racha de cuatro avances tras un inicio débil y un cierre con dos caídas consecutivas que enfriaron el impulso. En la última semana, la volatilidad económica del Banco Santander ha alcanzado un 39.93%, lo que resulta ser significativamente mayor que su volatilidad anual del 30.58%. Este aumento en la volatilidad indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras refleja un periodo reciente de mayor incertidumbre en su desempeño en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, lo que refleja un fondo de inversión significativo. Banco Santander es una entidad financiera global con sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid) y domicilio social en Santander (Cantabria). Su actividad se centra en banca minorista y comercial, banca corporativa y de inversión, pagos y financiación al consumo. Ofrece productos financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas, préstamos, fondos, seguros y soluciones de pago. Fundado en 1857, cotiza en el Ibex 35, opera en Europa y América y está presidido por Ana Botín.