España ya vive la cuenta atrás para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas. El eclipse solar total del próximo 12 de agosto movilizará a miles de personas, atraerá turismo internacional y pondrá a prueba la capacidad de planificación de ciudades y zonas rurales. Las expectativas alrededor del eclipse solar son enormes porque hace más de un siglo que un fenómeno de este tipo no atraviesa España de forma total. Instituciones científicas, asociaciones astronómicas y el sector turístico ya trabajan para organizar el impacto que generará la llegada masiva de visitantes en pleno mes de agosto. Expertos y organismos especializados coinciden en que el eclipse solar total marcará un antes y un después para el astroturismo en España. Además del interés científico, el evento ya provoca un fuerte movimiento económico con reservas multiplicadas y previsiones récord de viajeros. Desde la Universidad de Cantabria y la asociación Astrocantabria aseguran que el eclipse solar generará un fenómeno sin precedentes recientes. “Será el evento astronómico más importante en décadas”, afirmaron a EFE. El último eclipse solar total visible en la Península Ibérica ocurrió en 1912. Según explicó la presidenta de Astrocantabria, Neila Campos, este evento tiene una característica especial: podrá observarse desde zonas muy pobladas, lo que incrementará el movimiento de personas. El fenómeno se verá el 12 de agosto a partir de las 20:27 horas y tendrá una duración de entre 40 y 100 segundos según el punto de observación. Aunque el tiempo del eclipse será breve, el impacto turístico y económico se extenderá durante días. Un informe de la consultora AFI para Airbnb calcula que el eclipse solar dejará unos 362 millones de euros en zonas rurales gracias al aumento del turismo y el alquiler turístico de corta duración. El estudio también prevé la llegada de 327.000 viajeros adicionales durante la semana del eclipse. Además, sostiene que los eclipses previstos para 2027 y 2028 podrían aportar más de 1034 millones de euros adicionales y consolidar a España como referencia internacional del astroturismo. La Comunidad Valenciana aparece como la autonomía con mayor impacto económico previsto, con más de 130 millones de euros vinculados al eclipse solar. Madrid ocuparía el segundo lugar con 54 millones. Castilla y León, Aragón, Galicia y País Vasco también registrarán un importante movimiento turístico durante esos días. El informe destaca además que más del 80% del gasto turístico en muchas comunidades provendrá de visitantes internacionales. El eclipse solar tendrá además un fuerte efecto sobre el empleo y la actividad económica. El análisis calcula una recaudación fiscal de 146 millones de euros y la creación de unos 7300 puestos de trabajo en toda España. La gran preocupación de los especialistas es la movilidad. Se calcula que en las tres horas previas al eclipse podría haber hasta diez millones de desplazamientos en España, algo especialmente delicado en pleno agosto. Por eso, los expertos recomiendan no viajar si no es necesario. “No tenemos que desplazarnos a ningún sitio”, señaló Neila Campos. La especialista recordó que el eclipse podrá verse desde calles, plazas o parques sin necesidad de acudir a montañas o áreas alejadas. Los científicos también advierten sobre la importancia de proteger la vista. El eclipse debe observarse únicamente con gafas homologadas. “Nunca hay que mirar al sol sin protección, con eclipse o sin eclipse”, remarcó Campos, quien además aclaró que “ni radiografías, ni CD” sirven como protección segura. El eclipse solar total del 12 de agosto no será el único fenómeno astronómico destacado que podrá verse desde España en los próximos años. Los expertos ya hablan del llamado “trío ibérico” de eclipses, una secuencia excepcional que continuará en 2027 y 2028. Según el informe elaborado por AFI para Airbnb, los eclipses previstos para esos años podrían atraer a otros 681.000 turistas y generar más de 1.034 millones de euros adicionales en gasto turístico. El estudio sostiene que estos eventos convertirán a España en un referente internacional del astroturismo. Las previsiones indican que el fenómeno astronómico seguirá impulsando el turismo rural y la actividad económica en distintas comunidades autónomas. Por eso, instituciones científicas y organismos locales ya comenzaron a trabajar en estrategias de organización y divulgación para futuros eclipses.