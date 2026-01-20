Varapalo a millones de jubilados: el Gobierno reducirá la pensión de todas las personas que cobren este tipo de jubilación

A lo largo de toda su vida laboral, la mayoría de los trabajadores piensan en el día de su jubilación. En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses, pero aquellos que han cotizado al menos 38 años y tres meses puede optar por una jubilación anticipada.

Sin embargo, la opción de la jubilación anticipada y voluntaria se ha encarecido en España para un colectivo concreto. El cambio de año ha traído consigo el fin de una moratoria de una década, restableciendo unas condiciones más duras para quienes decidan adelantar su retiro.

Todos aquellos trabajadores cuyas bases de cotización superan el tope máximo de la pensión pública verán sus jubilaciones anticipadas perjudicadas. Con la vuelta a la normativa general se pone fin a las prácticas ventajosas para este grupo y las estrategias de ahorro a largo plazo cobrarán especial relevancia.



La nueva jubilación anticipada para todos estos pensionistas

El régimen anterior se basaba en una reducción fija del 0,50% por cada trimestre que se adelantase la jubilación. Este recorte se aplicaba sobre el importe máximo de la pensión, lo que en la práctica suavizaba la merma económica para las carreras de cotización más elevadas.

El regreso al artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social implica la aplicación de coeficientes reductores más severos. El cálculo se seguirá realizando sobre la cuantía máxima de la pensión, sin embargo, el resultado cambiará:

La pensión final será inferior a la que habría obtenido si se hubiera jubilado con las condiciones vigentes hasta el final de 2023. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la planificación financiera, por lo que es crucial saber cuánto se debe ahorrar para jubilarse y evitar sorpresas en el futuro.



¿A quiénes afectará la nueva medida en la jubilación anticipada?

A partir de este 1 de enero, un trabajador con 42 años de cotización y 64 años de edad, podrá jubilarse de manera anticipada, pues su edad mínima para hacerlo según la normativa es de 65 años, con una base reguladora de su pensión que asciende a los 3.600 euros. Como ha solicitado una jubilación anticipada, de acuerdo con el artículo 208 del TRLGSS, se le aplicará el 5% de penalización sobre su base reguladora.

El resultado son 3420 euros mensuales, pero al superar el tope máximo de pensiones para 2026 (3359,60 euros), de acuerdo con el artículo 210.3, se le aplicará el 5% de penalización. Este cargo no será sobre su base reguladora, sino sobre el mismo tope máximo de pensiones, lo que dejaría un total de 3191,62 euros mensuales.

Este monto se trata de una cifra inferior a la que ganaría si se hubiera solicitado la jubilación en 2025. Hasta el comienzo de 2026, si la base reguladora total con la restricción por jubilación anticipada superaba el tope máximo de pensión, se calcularía un 0,50 por trimestre sobre el tope máximo. La pensión final del jubilado iba a ser de 3292,42 euros.