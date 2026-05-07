Las autoridades del estado de Nueva York confirmaron que continúan abiertas las inscripciones para que familias de bajos ingresos soliciten asistencia para enfriar sus viviendas a través del programa Home Energy Assistance Program (HEAP) El beneficio, conocido como Cooling Assistance Benefit permite a los hogares elegibles recibir asistencia financiera para comprar e instalar un aire acondicionado o un ventilador. Las solicitudes de inscripción se habilitaron el pasado 15 de abril de 2026 y los fondos se entregan por orden de solicitud, por lo que quienes cumplan los requisitos deben completar el trámite lo antes posible. El beneficio de enfriamiento del programa tiene como fin brindar ayuda a los hogares que no cuentan con los recursos para mantener una temperatura segura dentro de sus viviendas durante los meses de calor. Las personas calificantes podrían recibir Si no puede instalarse un aire acondicionado por razones de seguridad, el programa puede proporcionar un ventilador como alternativa. De acuerdo con las condiciones oficiales establecidas por el programa, pueden ser elegibles quienes cumplan al menos una de las siguientes situaciones Además, el hogar debe cumplir con otros requisitos como Los ingresos máximos permitidos dependerán del tamaño del hogar. Algunos ejemplos incluyen Los interesados en recibir el beneficio pueden presentar su solicitud en línea, por teléfono o en persona y presentar Como los fondos son limitados y se asignan por orden de llegada, las autoridades recomiendan presentar la solicitud lo antes posible para aumentar las probabilidades de recibir la ayuda.