Este viernes, 8 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,48 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 24.346. Esta cifra refleja una variación del -0,18% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró una clara tendencia bajista, con solo dos jornadas de recuperación y una racha final de cinco caídas consecutivas, lo que sugiere presión vendedora sostenida. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 13.75%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 22.27%. Dado que 13.75% es menor que 22.27%, se puede concluir que el comportamiento de la compañía en el último año ha sido mucho más estable en comparación con la reciente semana, lo que indica una menor fluctuación en sus valores en este periodo corto. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos los gastos. Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema gasista y se dedica al diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de transporte de gas natural (gasoductos, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas ni lo comercializa; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento y desarrollar infraestructuras para gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, opera activos críticos en toda España y participa en proyectos internacionales estratégicos.