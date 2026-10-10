Aunque puede resultar desconocida para buena parte de los conductores, la señal tiene un significado concreto dentro del Reglamento General de Circulación y establece una prohibición desde el punto en el que está instalada.

En España existe una gran variedad de señales de tráfico que los conductores encuentran con poca frecuencia y cuyo significado puede generar dudas. Una de ellas es la R-115, un cartel circular con borde rojo que muestra la figura de un carro de mano.

Aunque puede resultar desconocida para buena parte de los conductores, la señal tiene un significado concreto dentro del Reglamento General de Circulación y establece una prohibición desde el punto en el que está instalada.

¿Qué significa el cartel de tráfico R-115?

La R-115 significa “entrada prohibida a carros de mano”. La señal impide que este tipo de vehículos acceda a la vía a partir del lugar en el que está colocada.

Su diseño sigue el formato habitual de las señales de prohibición: tiene forma circular, borde rojo, fondo blanco y una representación negra del vehículo cuya entrada no está permitida.

La señal R-115 significa “entrada prohibida a carros de mano”. Imagen creada con IA

¿Qué son los carros de mano?

Los carros de mano son vehículos que se trasladan mediante el impulso de una persona, una categoría que puede resultar poco habitual en la circulación actual.

La R-115 se diferencia así de otras señales del mismo grupo que restringen el paso de determinados usuarios o vehículos. Por ejemplo, la R-114 prohíbe la entrada a ciclos, mientras que la R-116 establece la prohibición para peatones.

¿Qué establece la normativa sobre esta señal?

La R-115 está incluida en el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, dentro del catálogo de señales de restricción de paso.

La denominación oficial de la señal es precisamente “Entrada prohibida a carros de mano”. La DGT también la recoge en su Manual de Normas y Señales.

Cuando aparece instalada en una vía, la prohibición debe respetarse desde el punto indicado, salvo que exista una señal complementaria que establezca alguna excepción.