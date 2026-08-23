Medida oficial | El Gobierno prohibirá transitar de a una sola persona por vehículo

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen como objetivo la mejora de la circulación en los núcleos urbanos a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas zonas buscan, principalmente, la disminución de la contaminación ambiental y la mejora de la calidad del aire.

A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las restricciones de circulación aumentan de manera proporcional. En este contexto, los especialistas predicen que, a corto plazo, no bastará con poseer un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que será imperativo cumplir con requisitos adicionales más específicos.

Palo a millones de conductores: el Gobierno restringirá transitar de a una sola persona por vehículo (foto: Shutterstock).

El Gobierno podría restringir el uso de coche con un solo pasajero

En el reciente borrador de Real Decreto presentado por el Gobierno, se ha incluido un artículo que establece la prohibición de acceso a las ZBE para aquellos vehículos que no exhiban una alta ocupación.

El director de la DGT, Pere Navarro Olivella, ya había anticipado esta propuesta al declarar que “el futuro de los coches será compartido o no será“. Como se explicó, esta iniciativa surge de la imperante necesidad de combatir los atascos que cotidianamente afectan a los principales núcleos urbanos del país.

Actualmente, únicamente 53 municipios poseen Zonas de Bajas Emisiones activas, lo que representa un 31,8% del total de aquellos que estarían obligados a instaurarlas debido a su población superior a 50.000 habitantes.

Conjuntamente a los criterios de catalogación medioambiental existentes a través de las etiquetas de la DGT, en caso de que se apruebe este decreto, los ayuntamientos tendrán la autoridad para restringir la movilidad dado nuevos parámetros. Entre estos se considera la ocupación de los vehículos, de manera similar a la que actualmente se aplica en los carriles VAO en los accesos a diversas grandes ciudades.

Palo a millones de conductores: el Gobierno restringirá transitar de a una sola persona por vehículo. Freepik

Restricciones de circulación: un debate sobre la discriminación hacia ciertos conductores

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha expresado su inquietud respecto a las ZBE en el país durante varios meses.

Distintas organizaciones y colectivos que representan a conductores han emprendido acciones legales, argumentando que esta normativa puede resultar discriminatoria para muchas personas.

En respuesta a la prohibición de circulación para ciertos individuos, la agrupación ha iniciado una nueva campaña masiva de alegaciones contra el Real Decreto, considerándolo “discriminatorio” y “exento de informes y de consulta pública previa”.

Según la información proporcionada por la asociación, “imponer una restricción basada en el número de ocupantes del vehículo representa una forma de discriminación hacia los individuos solteros (solteros/as, separados/as, viudos/as, divorciados/as)” y “hacia las familias monoparentales“.

Para respaldar su postura, la asociación ha presentado datos del INE, que indican que a finales de 2023 había 14,9 millones de personas solteras mayores de edad en España, lo que representa el 36% de la población adulta.

¿Prohibido ir solo en coche?

De acuerdo con el medio Hoop Carpool, la consulta pública correspondiente al borrador del Real Decreto, que regularía la restricción para la circulación de únicamente una persona, ha concluido. El siguiente paso consistirá en la fase de informes y el análisis jurídico del documento.

Considerando la complejidad del proceso, el medio Autopista indicó que es posible que la finalización de esta etapa se extienda, al menos, hasta concluir la temporada otoñal. Una vez culminada, se procederá a su aprobación en un Consejo de Ministros y posteriormente será publicada en el BOE para obtener la formalidad definitiva.

Una vez promulgado el Real Decreto, serán los propios ayuntamientos, a partir de 2026, quienes determinan cuándo y cómo implementar la Ley y sus disposiciones en sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones obligatorias.