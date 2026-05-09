El tiempo en España durante este sábado, 9 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por inestabilidad, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente en forma de chubascos y tormentas. Las lluvias serán más intensas en Galicia, área cantábrica y otras regiones. También se esperan nevadas en montañas a partir de 1800/2000 metros. En Canarias, habrá intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales en las islas montañosas. Las temperaturas máximas ascenderán en el noroeste y Pirineos, mientras descenderán en el suroeste. Se prevé viento moderado de varias direcciones, con posibles rachas fuertes en algunas zonas. Cielos nubosos con precipitaciones moderadas, localmente fuertes y posibles tormentas; se espera que por la tarde los cielos queden poco nubosos en el litoral. Las temperaturas mínimas oscilarán en torno a 9 grados y las máximas alrededor de 24 grados, con vientos flojos que aumentarán a moderados del suroeste. El clima en Cataluña mañana presentará intervalos nubosos que aumentarán a cielo muy nuboso en la segunda mitad del día, con precipitaciones generalizadas y chubascos ocasionalmente tormentosos, especialmente en el sur de Tarragona. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 22 grados, con mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. El viento será flojo, variando en dirección a sur por la tarde en el Pirineo y del este en el resto de la región. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones en la segunda mitad del día, siendo más intensas en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde se esperan chubascos. Las temperaturas mínimas ascenderán a 7 grados y las máximas se mantendrán alrededor de 21 grados. El viento será flojo, con tendencia a suroeste en el sistema Ibérico y sureste en el resto de la región. El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos y lluvias, que intensificarán por la tarde con tormentas y posible granizo, especialmente en el este de la Cordillera. Habrá brumas y niebla en el litoral de madrugada, con temperaturas entre 6 y 21 grados. El viento será flojo del sur, girando a este y aumentando en intensidad. Cielos con intervalos nubosos que por la mañana pasarán a nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos localmente fuertes y posible barro por polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del este, girando por la tarde a norte, con intervalos de fuerte. En Lanzarote y Fuerteventura, se prevén intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de precipitación débil, tendiendo a poco nuboso. En el norte y este de las islas montañosas, los cielos estarán nubosos, con más probabilidades de precipitación ocasional en las islas centrales. En otras zonas, cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 26 grados, con un ligero a moderado ascenso en las mínimas de las islas más orientales. Viento del noroeste flojo a moderado. Cielo muy nuboso con chubascos y tormentas ocasionales en la Comunidad Valenciana, que remitirán por la tarde; temperaturas entre 10 y 23 grados y viento flojo del nordeste. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos moderados, especialmente en el extremo suroeste y zonas de montaña de la mitad oeste, donde podrán ser localmente fuertes y persistentes. Se prevén tormentas ocasionales, principalmente en la mitad norte y no se descartan bancos de niebla matinales. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 3 grados y máximas de 22 grados, con intervalos de viento del sur a suroeste, moderado y posible rachas muy fuertes. Cielos nubosos tenderán a poco nubosos al final del día, con probables brumas y bancos de niebla en las provincias orientales. Se esperan lluvias y chubascos con tormentas ocasionales, desplazándose de suroeste a nordeste, aunque remitirán al final. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 5 y el oeste, mientras que en el este habrá un ligero a moderado ascenso, alcanzando una máxima de 21 grados. El viento será flojo del este, arreciando a moderado del sur durante la mañana. En Madrid, cielos muy nubosos con lluvias ocasionales, quedando poco nubosos por la tarde, vientos flojos a moderados del sur y temperatura máxima de 21°C y mínima de 15°C. En Melilla, cielos muy nubosos con lluvias débiles a moderadas ocasionales, abriendo a poco nuboso por la tarde; 17 ºC de mínima y 21 ºC de máxima, con vientos flojos variables de componente este. Cielos nubosos con claros por la mañana y la tarde, brumas en las zonas altas, lluvias y chubascos en horas centrales y temperaturas de 10 a 23 grados. Por otro lado, El clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos y claros al amanecer y al atardecer, temperaturas entre 7 y 19 grados y posibilidad de lluvias débiles, especialmente en la vertiente cantábrica. En La Rioja, nuboso con lluvias y posibles tormentas, brumas y bancos de niebla, viento del sureste o sur con intervalos fuertes; mínima 9 °C y máxima 22 °C.