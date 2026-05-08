Con el propósito de optimizar el flujo de tráfico en los núcleos urbanos mediante la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un sistema de clasificación para los automóviles en función de su nivel de contaminación. Estas áreas específicas tienen como objetivo primordial el mejoramiento de la calidad del aire. En este contexto, la clasificación medioambiental vigente se fundamenta en criterios tales como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo o el cumplimiento de ciertas normativas europeas. En la actualidad, estos distintivos se pueden clasificar de la siguiente manera: Estas categorías han sufrido cambios y actualizaciones a lo largo de los años. Las últimas modificaciones implicarán que numerosos vehículos que hoy cuentan con la etiqueta C pasen a ser clasificados con la B, mientras que algunos de estos últimos con distintivo amarillo podrían, inclusive, perder la etiqueta por no cumplir con los criterios mínimos de emisiones contaminantes a partir de 2026. La previsión es que la nueva clasificación medioambiental de la DGT se implemente a lo largo de 2026, aunque aún no se ha establecido un calendario oficial definitivo ni criterios aprobados de manera concluyente. De este modo, la consulta de la etiqueta asignada continuará realizándose a través del Registro de Vehículos de la DGT y en caso de modificaciones, los propietarios podrán solicitar el nuevo distintivo en Correos y otros puntos autorizados. Algunas ciudades, como Estepona en Málaga, Madrid en sus ZBE de Distrito Centro o Getafe tienen ya prohibidos los accesos en sus Zonas de Bajas Emisiones a los vehículos con etiqueta B de la DGT. A estas limitaciones se sumarán otras importantes ciudades en los próximos meses, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid y otras localidades que se encuentran obligadas a contar con nuevas ZBE por su término municipal.